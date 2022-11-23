Annesiyle birlikte otomobil çarpan küçük kız öldü

İHA

Elazığ'da, annesiyle birlikte yolun karşısına geçerken otomobil çarpan Eleysa D. (5) hayatını kaybetti.

Kaza, dün Ataşehir Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan anne İ.D. (34) ve kızı Eleysa D.'ye (5), Z.S. (49) idaresindeki otomobil çarptı. Kazada, anne ve kız yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Anne kız, ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Durumu ağır olan Eleysa, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Annenin tedavisi sürüyor.