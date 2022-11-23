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Elazığ'da otomobilin çarptığı küçük kız öldü, anne tedavi altında

Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızına otomobil çaptı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan 5 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Giriş: 23.11.2022 - 15:42 | Güncelleme: ABONE OL
Annesiyle birlikte otomobil çarpan küçük kız öldü
Annesiyle birlikte otomobil çarpan küçük kız öldü
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İHA

Elazığ'da, annesiyle birlikte yolun karşısına geçerken otomobil çarpan Eleysa D. (5) hayatını kaybetti.

Kaza, dün Ataşehir Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan anne İ.D. (34) ve kızı Eleysa D.'ye (5), Z.S. (49) idaresindeki otomobil çarptı. Kazada, anne ve kız yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Anne kız, ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Durumu ağır olan Eleysa, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Annenin tedavisi sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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