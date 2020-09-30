Ordu'nun Kabataş ilçesinin Belen Mahallesi'nde yaşayan Nurşen Karayanız, ailesine ait fındık bahçesinde eğlenirken annesi Cemile Karayanız'ın yöresel konuşmasını taklit etti O anlar ise yengesi tarafından kayda aldı. Ardından, videoyu sosyal medyaya yükledi. Video, bir günde 1 milyon izlenme rakamına ulaşınca, aile bu duruma şaşırdı.
DHA'nın haberine göre üniversite mezunu Nurşen Karayanız, bunun üzerine yöresel şive ile konuştuğu videolar hazırlayıp, sosyal medyada paylaşımlarını sürdürdü.
2 yıl sonunda genç kızın paylaştığı vidolar, haftada toplam 20 milyon izlenme oranlarına ulaştı. Sosyal medyada fenomen haline gelen Karayanız, paylaşımlarını kazancı haline dönüştürürken, annesi, babası ve diğer akrabalarının da yer aldığı videolara, takipçilerin ilgisi gün geçtikçe artıyor.
'BİR GECEDE 1 MİLYON İZLENDİ'
Nurşen Karayanız, eğlenmek için annesini taklit ettiği videoyu yengesinin sosyal medyaya yüklediğini söyleyerek "Fındık bahçesinde annemin şivesini taklit edip konuştum. Yengem vidoyu sosyal medyaya yüklediğinde bir gecede 1 milyon izlendi. Hem şiveye devam ettim hem de farklı konularda videolar çektim. Bir kayınvalide, bir gelin ya da okula başlayan bir öğrenci taklitleri yaptım. İnsanların ilgisi artarak devam etti. Aslında kendi ailemiz içinde yaptığımız doğaçlamaları kendimiz izlerken bu videolar bir anda sosyal medyada milyonlara ulaştı. Büyük bir kitle ile karşılaştık. İnsanlar doğallığa hasret olduğu için gayet doğal olan bu yöresel vidolar da çok ilgi gördü. bence işin sırrı da bu doğallık oldu" dedi.
'FENOMEN OLDUM'
Bir tiyatro eğitimi almadığını söyleyen Nurşen Karayanız, "Fındık bahçesinde video çekelim eğlenelim derken bir baktım ki herkesle birlikte eğleniyoruz. Artık beni gören tanımadığım insanlar yanıma geliyor videolarımı anlatıyorlar. Bu artık benim bir işim haline geldi. Hatta Ordu'da çekilen bir dizide oyunculara şive koçluğu yapar hale geldim. Fındık bahçesinde ailemle eğlenirken bir baktım ki fenomen olmuşum. Eğer ben Ordu'nun bir mahallesinde bu imkansızlığa rağmen bunu başardıysam bütün genç kızlarımızın da yolu açıktır. Yeter ki ideallerini belirlesinler" diye konuştu.
'GURURLANIYORUM'
Anne Cemile Karayanız da, kızına destek olduğunu söyleyerek "Kızımda benim desteğimle ileri yürüdü adım adım ileri gitti. Geldiği zaman çekim yapıyor bende gururlanıyorum. Hatta çarşıya gittiğim zaman beni de vidolarda gördüklerini söylüyorlar çok gururlanıyorum" şeklinde konuştu.
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