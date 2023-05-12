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Büyük acı! Annesi ve 4 kardeşi ölen Aysun'un da cansız bedenine ulaşıldı

Şanlıurfa'da akraba ziyareti dönüşünde sulama kanalına devrilen otomobilde annesi ve 4 kardeşinin hayatını kaybettiği kazada kaybolan 9 yaşındaki Aysun Çetin'in de cansız bedenine ulaşıldı

Giriş: 12.05.2023 - 14:34 | Güncelleme: ABONE OL
Annesi ve 4 kardeşi ölmüştü! Büyük acı!
DHA

Şanlıurfa'nın Ulubağ Mahallesi'nde 6 Mayıs günü, ailesiyle birlikte akraba ziyaretinden dönen Hasan Çetin'in köpeğe çarpmamak için manevra yapınca kontrolünü kaybettiği otomobil, sulama kanalına devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü Hasan Çetin, kendi imkanıyla kurtulurken, yapılan aramalarda eşi Özlem Çetin (31) ile çocukları İbrahim (4), Ecem (5), Asmin (11) ve Müslüm Çetin'in (1) cansız bedenlerine ulaşıldı.

Kazada hayatını kaybeden Asmın (sol başta), Ecem (soldan ikinci), İbrahim (soldan &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml;) ve kazadan 6 g&uuml;n sonra cansız bedenine ulaşılan Aysun &Ccedil;etin (sağda).
Kazada hayatını kaybeden Asmın (sol başta), Ecem (soldan ikinci), İbrahim (soldan üçüncü) ve kazadan 6 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Aysun Çetin (sağda).

Ailenin kaybolan kızı 9 yaşındaki Aysun Çetin'in de kazadan 6 gün sonra otomobilin kanala düştüğü yerden 10 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu.

Aysun Çetin'in cenazesi otopsisi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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