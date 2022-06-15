Yönetmenliğini Müge Uğurlar'ın yaptığı, senaryosunu ise Makbule Kosif, Gülsev Karagöz ve Okan Başar Bahar'ın yazdığı dizi final bölümüyle izleyiciye veda ediyor. Final bölümünde duygusal anlar yaşatan dizinin tek parça şeklinde izleme ekranını haberimizde derledik. İşte, Annenin Sırrıdır Çocuk final bölümü izle...

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK 11. SON BÖLÜM İZLE!

Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler TV8 ekranlarının resmi sitesi üzerinden Annenin Sırrıdır Çocuk final bölümüne ulaşabilirler.

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sadun, Defne’nin karşısına iki büyük sürprizle çıkar. Sadun’un bir anda hayatına soktuğu Çiçek’in varlığıyla Defne baştan huzursuz olsa da küçük kız, Defne’nin hayatına renk katar.

Sadun’un, Nuh ve Sabriye’yi işe alması Meryem’i çok rahatsız eder. Defne, Çınar’a karşı boşanma davası açar çınarın boşanmaya niyeti yoktur.

Sadun’un yeni adımları Çınar’ı çileden çıkarır. Çocuğunu bulup, Defne’yi yeniden kazanmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Hamileliğini bahane ederek Çınar’ı elinde tutmaya çalışan Sedef’i bir sürpriz beklemektedir. Sadun’un tuttuğu dedektif çemberi daralttıkça hedefe yaklaşmaktadır. Ancak Meryem ip uçlarını ortadan kaldırmak boş durmayacaktır.