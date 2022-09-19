Annenin acı bekleyişi!

Çarpmanın şiddetiyle sürücü otomobilde sıkışırken çevredeki vatandaşlar itfaiye, polisi ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için güvenlik şeridi çekerek caddeyi trafiğe kapattı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmalarına başladı.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.