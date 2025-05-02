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        Anneler Günü ne zaman? 2025 Anneler Günü hangi güne denk geliyor, ayın kaçında?

        Anneler Günü her yıl Mayıs ayında kutlanıyor. Bu yıl annesine sürpriz yapmak isteyenler hediyelerini hazırlamak için Anneler Günü'nün hangi güne denk geldiğini merak ediyor. Modern anlamda ilk defa 1908 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kutlanmaya başlanan bu gün, her sene Mayıs ayının ikinci Pazar gününde tüm dünyada coşkuyla anılıyor. İşte, 2025 Anneler Günü tarihi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 16:18 Güncelleme: 02.05.2025 - 16:18
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        • 1

          Anneler Günü'nün ne zaman kutlanacağı Mayıs ayına girilmesiyle araştırılıyor. Annelerini bu özel günde yalnız bırakmak istemeyenler en güzel hediyeleri seçmeye başladı. Mayıs ayının ikinci haftasına denk gelen Anneler Günü tarihi bazı ülkelerde farklılık gösteriyor. Peki Anneler Günü ne zaman, bu Pazar mı, kaç gün kaldı? İşte Anneler Günü tarihçesi!

        • 2

          ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

          Anneler günü her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar'ında kutlanıyor. Bu yıl Anneler günü 11 Mayıs 2025 Pazar gününe denk gelmektedir.

          ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

          Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar.

          Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

          ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

        • 3

          ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

          Anne güllerin bezemesi, gülden deste anne, sözümde tutuklu, tarifsiz beste anne, yanar yürek, can bitkin kafeste, anne hasret bağırda, anne içimde aheste. Seni çok seviyorum anne, anneler günün kutlu olsun.

          Gücüme güç, umuduma umut katan annem. Seni çok ama çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun!

          Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

          Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Annemsin. Seni çok seviyorum.

          Hiçbir kelime anlatamaz sana olan sevgimi, sen sevdanın varlığı, sen benliğimin özüsün, iki gözüm, aydınlık yüzümsün, anneler günün kutlu olsun.

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