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        Haberler Ekonomi Alışveriş Anneler Günü'nden 20 milyar liralık katkı bekleniyor - Alışveriş Haberleri

        Anneler Günü'nden 20 milyar liralık katkı bekleniyor

        BMD Başkanı Sinan Öncel anneler günü için hediyelik alışverişinin Cumartesi günü zirveye çıkmasını beklediklerini söyledi. Öncel, "Cumartesi günü özellikle mücevher, kozmetik gibi ürünlerin satışında yüzde 100'e varan oranlarda artış bekliyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 13:56 Güncelleme: 09.05.2024 - 13:56
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        Anneler Günü'nden 20 milyar liralık katkı bekleniyor
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        Anneler günü öncesi başlayan hediyelik alışverişi perakende sektörüne hafta başından itibaren kısmi bir canlılık getirdi. 11 Mayıs Cumartesi günü zirveye çıkması beklenen hediyelik alışverişinin perakende sektöründe haftalık ciroya yaklaşık 20 milyar TL katkı vermesi bekleniyor.

        BMD Başkanı Sinan Öncel, anneler gününün yılbaşından sonra en çok hediyelik alışverişinin yapıldığı gün olduğuna dikkat çekti. Hediyelik alışverişinin perakende cirolarına olumlu yansıdığını belirten Öncel, şunları söyledi:

        "Annelerimizi elbette hiçbir gün unutmuyoruz. Ancak dünyada olduğu gibi ülkemizde de yılın bir gününü sembolik olarak annelerimize ayırıyoruz. Dileyen günün anısına bütçesine göre bir hediye alıyor. Markalarımız bu özel günde müşterilerine yardımcı olmak için kampanyalar hazırladı. Hafta başından itibaren mağazalarımızdaki hediyelik alışverişinde bir hareketlilik gözlemliyoruz. Online kanallardan alınacak hediyeliklerde siparişlerin büyük ölçüde verildiğini söyleyebiliriz. Anneler gününü 12 Mayıs Pazar günü kutlayacağız. Mağazalarda hediyelik alışverişinin 11 Mayıs Cumartesi günü zirveye çıkmasını bekliyoruz. Hediyelik olarak en çok mücevher, kozmetik, kıyafet, elektronik eşya, terlik, çanta, küçük ev aletleri ve aksesuar ürünleri tercih ediliyor. Cumartesi günü özellikle mücevher, kozmetik gibi ürünlerin satışında yüzde 100'e varan oranlarda artış olacağını öngörüyoruz. Merkez Bankası banka ve kredi kartı harcama verilerine göre geçen yıl anneler günü haftasında giyim-ayakkabı, beyaz eşya, elektrik/elektronik, kuyumcular, mobilya ev tekstili, sağlık/kozmetik ve yemek kategorilerinde yaklaşık 43 milyar liralık kartlı harcama yapılmıştı. Söz konusu kategorilerde bu yıl 26 Nisan haftasındaki harcama tutarı 75,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Anneler günü haftasında ise kartla yapılan alışveriş hacminin 95 milyar TL'ye ulaşacağını öngörüyoruz. Yani anneler günü haftasının perakende alışverişine yaklaşık 20 milyar TL katkı vermesini bekliyoruz Bir de elbette nakit üzerinden yapılan alışverişler de olacak. Bunları da eklediğimizde ciroların çok daha yukarıya çıkacağını söyleyebiliriz."

        Perakendede adet satışlarının yılın ilk çeyreğinde ortalama yüzde 10 daraldığını hatırlatan Sinan Öncel, anneler günü alışverişinin sektöre moral olacağını sözlerine ekledi.

        ANNELER GÜNÜNÜN PERAKENDEYE ETKİSİ:

        SEKTÖRLER 2023 Anneler Günü Haftası 2024 26 Nisan Haftası 2024 BMD Anneler Günü Haftası Beklentisi
        BEYAZ EŞYA, ELEKTRONİK KÜÇÜK EV ALETLERİ 12,4 20,6 25
        GİYİM EŞYASI AKSESUAR 10,2 17,8 22
        KOZMETİK 4,8 9,6 13
        MOBİLYA DEKORASYON VE EV TEKSTİLİ 5,1 7,1 10
        YEMEK/RESTAURANT 7,9 16,2 20
        KUYUMCULAR/MÜCEVHERAT 2,5 4,2 5
        TOPLAM 42,9 75,5 95
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