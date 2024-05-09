Anneler Günü'nden 20 milyar liralık katkı bekleniyor

Anneler günü öncesi başlayan hediyelik alışverişi perakende sektörüne hafta başından itibaren kısmi bir canlılık getirdi. 11 Mayıs Cumartesi günü zirveye çıkması beklenen hediyelik alışverişinin perakende sektöründe haftalık ciroya yaklaşık 20 milyar TL katkı vermesi bekleniyor.

BMD Başkanı Sinan Öncel, anneler gününün yılbaşından sonra en çok hediyelik alışverişinin yapıldığı gün olduğuna dikkat çekti. Hediyelik alışverişinin perakende cirolarına olumlu yansıdığını belirten Öncel, şunları söyledi:

"Annelerimizi elbette hiçbir gün unutmuyoruz. Ancak dünyada olduğu gibi ülkemizde de yılın bir gününü sembolik olarak annelerimize ayırıyoruz. Dileyen günün anısına bütçesine göre bir hediye alıyor. Markalarımız bu özel günde müşterilerine yardımcı olmak için kampanyalar hazırladı. Hafta başından itibaren mağazalarımızdaki hediyelik alışverişinde bir hareketlilik gözlemliyoruz. Online kanallardan alınacak hediyeliklerde siparişlerin büyük ölçüde verildiğini söyleyebiliriz. Anneler gününü 12 Mayıs Pazar günü kutlayacağız. Mağazalarda hediyelik alışverişinin 11 Mayıs Cumartesi günü zirveye çıkmasını bekliyoruz. Hediyelik olarak en çok mücevher, kozmetik, kıyafet, elektronik eşya, terlik, çanta, küçük ev aletleri ve aksesuar ürünleri tercih ediliyor. Cumartesi günü özellikle mücevher, kozmetik gibi ürünlerin satışında yüzde 100'e varan oranlarda artış olacağını öngörüyoruz. Merkez Bankası banka ve kredi kartı harcama verilerine göre geçen yıl anneler günü haftasında giyim-ayakkabı, beyaz eşya, elektrik/elektronik, kuyumcular, mobilya ev tekstili, sağlık/kozmetik ve yemek kategorilerinde yaklaşık 43 milyar liralık kartlı harcama yapılmıştı. Söz konusu kategorilerde bu yıl 26 Nisan haftasındaki harcama tutarı 75,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Anneler günü haftasında ise kartla yapılan alışveriş hacminin 95 milyar TL'ye ulaşacağını öngörüyoruz. Yani anneler günü haftasının perakende alışverişine yaklaşık 20 milyar TL katkı vermesini bekliyoruz Bir de elbette nakit üzerinden yapılan alışverişler de olacak. Bunları da eklediğimizde ciroların çok daha yukarıya çıkacağını söyleyebiliriz."