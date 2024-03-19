Anne ve kızın taksi öfkesi!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. Taksiden indirilen anne ile kızı tekmeli saldırıya geçtiler. Şoför saldırıya İngiliz anahtarı ile karşılık verdi. Yaşananlar anbean kameralara yansıdı
Giriş: 19.03.2024 - 22:52 Güncelleme: 19.03.2024 - 22:57
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul'da taksici yolcu kavgalarına bir yenisi daha eklendi.
Taksiden indirilen anne ile kızı tekmeli saldırıya geçtiler.
Şoför saldırıya İngiliz anahtarı ile karşılık verdi.
Yaşananlar anbean kameralara yansıdı.
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