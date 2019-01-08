İntihar etmek isterken yakalandı

Güzeloluk Mahallesi'de oturan ve eşinden 2 yıl önce boşanan işsiz Ali Ay, tartıştığı annesi Menekşe (55) ve inşaat ustası babası Murat Ay'ı (58) av tüfeği ile öldürdü. Akdeniz Mahallesi´ndeki kendi evine giden Ali Ay, at tüfeğiyle intihar etmek isterken jandarma tarafından yakalandı.

DHA'nın haberine göre, Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorguya alınan Ay, anne ve babasını neden öldürdüğünü anlattı. Anne ve babasının kendisini sürekli aşağıladığını ileri süren zanlı, "Annem babam bana işkence yapıyorlardı, beni sürekli aşağılıyorlardı. Ben de bundan şikayetçiydim. En son tartışmamızda sinirlenerek ikisini de öldürdüm" dediği öğrenildi.