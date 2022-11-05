Anne ve babanın ardından Melisa da öldü!

DHA'da yer alan habere göre Suruç´tan Şanlıurfa´ya giden Mehmet Armaş'ın (44) kullandığı pamuk yüklü TIR, alışverişten dönen Mehmet Kızılkaya yönetimindeki otomobil ile Koçören Mahallesi yakınlarında bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle tavanı yırtılan ve motoru yerinden fırlayan otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Mehmet Kızılkaya ile eşi Selvi Kızılkaya'nın (40) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çiftin ağır yaralı kızları Melisa ise kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine karşın sabah saatlerinde hayatını kaybetti.