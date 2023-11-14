Anne Hathaway ile eşi Adam Shulman

KENDİNE DAHA İYİ BAKIYOR

Öte yandan Adam Shulman ile 2012'den bu yana mutlu bir evliliği olan ve Jonathan ile Jack adında iki çocuğu bulunan Anne Hathaway, artık kendine daha iyi baktığını da söyledi. 41 yaşındaki oyuncu, "Bunun sadece kendi sağlığım için önemli olduğunu düşünmüyorum, sadece benimle ilgili değil; ben bir takımdayım ve bu benim ailem" dedi.

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