Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa "Anne Güran'dan kan örneği alındığı" iddiasını yalanlama | Son dakika haberleri

        "Anne Güran'dan kan örneği alındığı" iddiasını yalanlama

        Diyarbakır Jandarma Komutanlığı, 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları kapsamında "Anne Yüksel Güran'dan jandarma nezaretinde kan örneği alındığı" iddialarının doğru olmadığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 01:42 Güncelleme: 31.10.2024 - 01:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Anne Güran'dan kan örneği alındığı" iddiasını yalanlama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 30 Ekim'de bir televizyon kanalında yayınlanan haberde, 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ı arama çalışmaları kapsamında, "Jandarmanın nezaretinde anne Yüksel Güran'dan kan örneği alındığı ve alınan örneğin iki şahsa Narin'in bulunmasında kullanılmak üzere teslim edildiği" yönünde bilginin yer aldığı hatırlatıldı.

        İtirafçının keşif görüntüsü Habertürk'te
        Haberi Görüntüle

        Arama çalışmaları devam ederken aile bireylerinin kendi istek ve kararlarıyla Yüksel Güran'ın kan örneğini ambulansa gelerek aldırdığı ve haberde belirtilen iki kişiye verdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "112 ambulans görevlilerinin bu olayla ilgili jandarma ekiplerimizi bilgilendirmesi üzerine ekiplerimiz ivedilikle konuyu Cumhuriyet Savcısına iletmiştir. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla da adli işlem yapılmak üzere tutanak hazırlanmıştır. İddia edildiği üzere jandarma nezaretinde kan örneği alınmamış, konudan haberdar olan ekiplerimiz konuyu Cumhuriyet Savcılığına hazırladıkları tutanakla iletmiştir. Haberdeki iddialar yanıltıcıdır ve gerçeği yansıtmamaktadır."

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Esenyurt Belediye Başkanı tutuklandı
        Esenyurt Belediye Başkanı tutuklandı
        İtirafçının keşif görüntüsü Habertürk'te
        İtirafçının keşif görüntüsü Habertürk'te
        İspanya'da sel felaketi
        İspanya'da sel felaketi
        Ülkede ilk kez tespit edildi! M çiçeğinin yeni varyantı çıktı
        Ülkede ilk kez tespit edildi! M çiçeğinin yeni varyantı çıktı
        Lübnan Başbakanı duyurdu! İsrail ile ateşkes olabilir
        Lübnan Başbakanı duyurdu! İsrail ile ateşkes olabilir
        Hizbullah'ın yeni lideri Kasım'dan "savaş yolunda kalma" mesajı
        Hizbullah'ın yeni lideri Kasım'dan "savaş yolunda kalma" mesajı
        Villada sır olay! 3 kişinin cesedi bulundu
        Villada sır olay! 3 kişinin cesedi bulundu
        Dev maça sürpriz hakem!
        Dev maça sürpriz hakem!
        Hakim Ziyech, MLS yolcusu!
        Hakim Ziyech, MLS yolcusu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz
        Perakende ve telekomun görünümü ne?
        Perakende ve telekomun görünümü ne?
        "Beşiktaş'a dönmek isterim!"
        "Beşiktaş'a dönmek isterim!"
        Sabıkalı üst geçitte yeni kaza!
        Sabıkalı üst geçitte yeni kaza!
        Altın rekorlar kırarken vatandaş faize yöneldi
        Altın rekorlar kırarken vatandaş faize yöneldi
        Oscar'lı oyuncu İstanbul'da
        Oscar'lı oyuncu İstanbul'da
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kim?
        Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kim?
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje
        Habertürk Anasayfa