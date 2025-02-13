Geleneksel bir lezzet: Ekşili terbiyeli sulu köfte nasıl yapılır?
Türk mutfağının vazgeçilmez yemeklerinden biri olan ekşili terbiyeli sulu köfte, yumuşacık köfteleri, besleyici sebzeleri ve ekşi terbiyesiyle damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. Hafif ve besleyici olması nedeniyle özellikle kış aylarında sıkça tercih edilir. İşte tarifin detayları!
Soğuk kış günlerinde içimizi ısıtacak, besleyici ve lezzetli bir yemek arıyorsanız, ekşili terbiyeli sulu köfte tam size göre! Yoğurt ve limon suyu ile hazırlanan terbiyesi sayesinde mideyi yormayan bu geleneksel lezzet, hafifliğiyle de favoriniz olacak. İşte adım adım ekşili terbiyeli sulu köfte tarifi!
EKŞİLİ TERBİYELİ SULU KÖFTE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
Köfte için:
300 gram kıyma
1 çay bardağı ince bulgur
1 adet rendelenmiş soğan
1 adet yumurta
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
1 yemek kaşığı un (köfteleri bulamak için)
Çorba için:
1 adet havuç
1 adet patates
6 su bardağı su veya et suyu
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Terbiyesi için:
1 adet yumurta sarısı
1 yemek kaşığı un
Yarım limon suyu
1 su bardağı yoğurt
EKŞİLİ TERBİYELİ SULU KÖFTE NASIL YAPILIR?
1. Köftelerin Hazırlanışı
Bir kaba kıyma, ince bulgur, rendelenmiş soğan, yumurta, tuz, karabiber ve kimyonu ekleyerek yoğurun. Karışımdan küçük parçalar koparıp misket büyüklüğünde köfteler yapın. Köfteleri hafifçe unlayarak birbirine yapışmalarını önleyin.
2. Sebzelerin Hazırlanması
Havuç ve patatesleri küp küp doğrayın. Bir tencereye sıvı yağı ekleyip havuçları birkaç dakika soteleyin. Ardından patatesleri ekleyerek birkaç dakika daha kavurun. Üzerine suyu veya et suyunu ekleyip kaynamaya bırakın.
3. Köftelerin Pişirilmesi
Kaynamakta olan suya köfteleri ekleyin. Köfteler pişene kadar yaklaşık 15-20 dakika kısık ateşte kaynatın. Bu sırada terbiyeyi hazırlamaya başlayabilirsiniz.
4. Terbiyenin Hazırlanması
Bir kasede yumurta sarısı, un, limon suyu ve yoğurdu iyice çırpın. Hazırladığınız terbiyeye yemeğin suyundan bir kepçe ekleyerek ılıştırın. Karışımı yavaş yavaş tencereye ekleyin ve sürekli karıştırarak kaynamasını bekleyin.
5. Servis Önerisi
Yemeğinizi sıcak olarak servis edin. Üzerine ince kıyılmış maydanoz serpebilir veya pul biber ekleyerek lezzetlendirebilirsiniz. Yanında taze ekmek ile tüketerek doyurucu bir öğün haline getirebilirsiniz.