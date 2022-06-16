‘Anne’ diye meleyen kuzu ile sahibinin gülümseten dostluğu

İHA

Ordu'nun Çamaş ilçesinde yaşayan Hüsne Gül, evde bakmak için eşinden kuzu istedi.

İHA'nın haberine göre Gül, bir buçuk aylık iken aldıkları, evinde baktığı ve Boncuk ismini taktığı kuzu ile kısa sürede arkadaş oldu.

Geçtiğimiz günlerde bir komşusuna misafirliğe giden Gül, dışarıda bekleyen Boncuk’un ‘anne’ diye meleme sesini duyunca şaşkına döndü.

“ÇOK ŞAŞIRTICI BİR DURUM”

Daha öncede ilk kez böyle bir kuzu gördüğünü, bunun şaşırtıcı bir durum olduğunu belirten 48 yaşındaki Hüsne Gül, “Çocuklarım okula gidince yalnız kaldım ve eşimden bakmak için kuzu istedim. Bir buçuk aylık olarak aldım ve bakıyorum. Canımın sıkkınlığını kuzum Boncuk ile geçirmeye başladım. En son bir köydeki komşumuza gittiğimizde kuzumu dışarı bıraktık. Sonrasında peşimden anne diye bağırmaya başladı. Çok şaşırdım ve çok mutlu oldum” dedi.

“BEBEĞİM GİBİ BAKIYORUM”

Kuzusu Boncuk için “Ona kıyamıyorum ve bebeğim gibi bakıyorum” diyen Hüsne Gül, “Genelde insanlar kedi ve köpek sahiplenirler. Ben ise kuzu sahiplenmek istedim. Ben nereye gidersem kuzum Boncuk da benimle geliyor. İsmiyle çağırdığımda hemen yanıma geliyor. Ömrümün yettiği kadar kuzuma bakmak istiyorum. Kimseye vermem. Beslenmesine çok dikkat ediyorum. Mahallede yaşayan herkes kuzumu çok seviyor. Günümün büyük bir bölümünü onunla geçiriyorum. Anne demesinden dolayı da çok mutluyum” şeklinde konuştu.