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        Haberler Gündem 3. Sayfa Anne babalar dikkat! Furkan 3.5 yaşındaydı! Öldüren pencere!

        Anne babalar dikkat! Furkan 3.5 yaşındaydı! Öldüren pencere!

        İstanbul Şişli'de, 3.5 yaşındaki Furkan Bardakçı, sıcak hava nedeniyle açık bırakılan pencereden düşerek hayatını kaybetti. Küçük çocuğun yakınları gözyaşlarına boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 13:37
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        Anne babalar dikkat! Furkan 3.5 yaşındaydı! Öldüren pencere!
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        İstanbul Şişli'de olay, 22 Temmuz Cumartesi günü saat 08.00 sıralarında Feriköy Cinderesi caddesi Çeşme sokakta meydana geldi.

        BABA OĞUL OYUN OYNADILAR

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, Taner Bardakçı evin salonunda oğlu Furkan Bardakçı ile bir süre oyun oynadıktan sonra uyuyakaldı.

        ÇOCUK PENCEREYE YÖNELDİ

        3.5 yaşındaki Furkan, babasının uyumasının ardından pencere kenarındaki koltuğa çıktı. Pencere pervazına tırmanmaya çalışırken dengesini kaybeden Furkan, havanın sıcak olması nedeniyle açık bırakılan pencereden aşağı düştü.

        3. KATTAN AŞAĞI DÜŞTÜ

        4 katlı apartmanın 3. katından yaklaşık 10 metre yükseklikten yola düşen Furkan Bardakçı hayatını kaybetti.

        ANNE KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

        Bu sırada, yeni doğmuş bebeğini emziren anne gürültüyü duyarak salona geldi. Oğlunu göremeyen anne pencereden dışarı bakınca korkunç manzarayla karşılaştı.

        GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

        Eşinin haykırışlarını duyarak uyanan baba Taner Bardakçı ise, koşarak dışarı çıktı. Yerde hareketsiz yatan oğlunu kucağına alan baba gözyaşlarına boğuldu.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
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