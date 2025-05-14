Son depremler listesi 14 Mayıs 2025: AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
Son depremler listesi 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından inceleniyor. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de gün içinde küçük büyük pek çok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD verilerine göre, bugün Muğla ve Kütahya'da deprem oldu. Peki, az önce deprem mi oldu, en son ne zaman ve nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 14 Mayıs 2025 Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler listesi...
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ile depremlerin merkes üssü, büyüklüğü, derinliği, enlemi ve boylamı gibi detaylar öğrenilebiliyor. AFAD verilerine göre, Muğla ve Kütahya deprem ile sallandı. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, büyüklüğü kaç? İşte, 14 Mayıs 2025 Son depremler listesi sorgulama ekranı...
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KÜTAHYA'DA PEŞ PEŞE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 04:59’da Kütahya Simav merkezli bir deprem meydana geldi.
3.2 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 10.58 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Saat 05:00'te Kütahya Simav merkezli bir deprem daha meydana geldi. 2.9 büyüklüğündeki sarsıntı, 6.96 kilometre derinlikte kaydedildi.
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MUĞLA AÇIKLARINDA DEPREM
AFAD verilerine göre, saat 01.51'de Akdeniz’de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Zeminden 20.41 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, Türkiye’nin en yakın kara parçası olan Datça ilçesine 155 kilometre uzaklıkta kaydedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Saat 03:57'de Akdeniz’de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında bir deprem daha meydana geldi.
3.3 büyüklüğündeki deprem, yerin 6.8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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14 MAYIS 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte AFAD verilerine göre 2,5 ve üzeri büyüklükteki son depremler:
2025-05-14 09:00:37 38.02806 37.69222 13.69 ML 2.5 Doğanşehir (Malatya)
2025-05-14 07:34:34 40.85861 28.71 7.0 ML 2.5 Marmara Denizi - [13.04 km] Beylikdüzü (İstanbul)
2025-05-14 05:00:47 39.20861 28.96972 10.92 ML 2.9 Simav (Kütahya)
2025-05-14 04:59:18 39.22417 28.97528 10.58 ML 3.2 Simav (Kütahya)
2025-05-14 04:13:29 36.07417 31.22 37.04 ML 2.6 Akdeniz - [76.34 km] Kumluca (Antalya)
2025-05-14 03:57:07 35.40639 27.15083 6.8 ML 3.3 Akdeniz - [145.39 km] Datça (Muğla)
2025-05-14 01:51:16 35.32889 27.08167 20.41 ML 6.0 Akdeniz - [155.06 km] Datça (Muğla)
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor.
Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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