Ankaralı Turgut'ın kızı Eylem Boran'dan kardeşlerine tepki

Ben her şeyimi verdim. Bu olaylardan sonra çekilmeye başladı tutamadım babamı, bir hafta önce düştü tamamen elden ayaktan düştü. Babama her zaman ki yaptıklarını yaptılar. "Babamı yaşatın" diye doktorlara yalvardım. Dün gözüme baktı hafifçe güldü. "Babam ben seni iyileştireceğim" dedim. Bana hakkını helâl et dedim. O da helal olsun, olduğu kadar dedi.



Babamın dili dönmüyor helâllik alamayız artık diğer kardeşlerimden. Babamın yanına çıkamıyorum 'yasak' diyorlar. Babalık değil para daha ağır geldi. Doktorlar, aynı getirdiğiniz gibi hiç bir şey yok dedi. Ben bu hastalığı atlatacağım ikinci evredeyim diyordu ama dördüncü evredeydi. "Allah’ın izniyle atlatacağım" diyordu ama evlatları onu daha da kötü hale getirdi.