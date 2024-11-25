Ankaralı Turgut'ın kızı Eylem Boran'dan kardeşlerine tepki
Akciğer kanseri nedeniyle hastaneye kaldırılan ve 20 gün önce entübe edilen Ankaralı Turgut'un yaşam mücadelesi sürüyor. Şarkıcının kızı Eylem Boran, kardeşlerine tepki gösterdi
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'Ankaralı Turgut' olarak tanınan ünlü şarkıcı Turgut Karataş, ağustos ayında kansere yakalanmış ve tedavi görmeye başlamıştı.
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Durumu kötüye giden ve 20 gün önce Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde entübe edilen şarkıcı, yaşam mücadelesi veriyor.
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Ankaralı Turgut, kızı Eylem dışında diğer çocukları Haydar, Özlem, Hasret ve Ersoy'un tedavisi için toplanan paraları istediğini söyleyerek; "27 senedir benim paramla geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Haydar, Özlem, Hasret hepsi aynı... Ersoy zaten nankörün başı! Bunlar çete olmuş. Hiç helâl para kazanmışlar mı, helâl para yemişler mi? Bana toplanan yardım paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar, yalancı, iftiracı herkes bilsin!" demişti.
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Babasının fotoğrafını paylaşan Eylam Boran; "Seni bu hâle koyan evlatların senden bin beter olsun. Ne olur uyan babam. Benim için ne olur uyan" diyerek, kardeşlerine tepki gösterdi.
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EVLATLIKTAN REDDETTİ
Ankaralı Turgut tedavisi için toplanan paraları almak isteyen çocuklarını evlatlıktan reddettiğini söylemişti. Şarkıcı; "27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Toplanan ilaç paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunları herkes bilsin" ifadelerini kullanmıştı.
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"SON SÖZLERİ 'BİTTİM' OLDU"
Turgut Karataş'ın kızı Eylem Boran, bir televizyon programına katılarak şunları söyledi: Acildeyim, babamın yanındayım. Doktorlar 'bitti, son' dediler durumu çok kötü. Solunum sıkıntısı çekiyordu. Entübe edildi. Babam bu olaylardan sonra içine kapandı her şeye sustu.
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Dalgın ve düşünce içindeydi. Soruyordum hiçbir şey söylemiyordu psikolojik olarak tamamen bitmişti. Eşimle ben kalıyorduk teyzemler ara sıra gelip gidiyorlar. Kardeşlerimin haberi var ama sadece erkek kardeşim gelip özür diledi. Para mevzusu olana kadar kardeşlerimizle aramız çok iyiydi. Konser olayından sonra beni insanlara rezil ediyorlar diye bana ağıt yaktı. Benim babam kahrından öldü. Babamın en son sözleri "bittim" oldu. "Ben uğraşamadım, uğraşmıyorum" dedi. Bu olaylardan sonra içine kapandı. Yiyordu, içiyordu, geziyordu. Babam evlatları tarafından yatakta vuruldu. Etini yediler, kemiğini dişlediler. Babam bir hafta önce stüdyodaydı, son şarkısını yaptı. Bir hafta öncesine kadar çok iyiydi. Şarkıyı yaptıktan sonra içine kapandı konuşturamadım.
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Son şarkısını oynama havası yaptı. "Eylem okumaya gideceğiz seninle klip yapacağız" dedi ama olmadı. Sadece erkek kardeşim özür dilemeye geldi diğerleri bir adım bile atmadılar. Babamı nasıl rezil ettiyseniz çıkıp sosyal medyadan özür dileyeceksiniz ancak öyle gelebilirsiniz dedim. Hiçbiri istemedi. Babam hiçbirine hakkını helâl etmedi. "Babalık hakkımı helâl etmiyorum" dedi. Son darbe babama çok vurdu. Benim canımı yaktılar namusuma bile itiraf attılar. Benim aldığım arabaya kadar göz diktiler hem babamı hem beni öldürdüler.
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Ben her şeyimi verdim. Bu olaylardan sonra çekilmeye başladı tutamadım babamı, bir hafta önce düştü tamamen elden ayaktan düştü. Babama her zaman ki yaptıklarını yaptılar. "Babamı yaşatın" diye doktorlara yalvardım. Dün gözüme baktı hafifçe güldü. "Babam ben seni iyileştireceğim" dedim. Bana hakkını helâl et dedim. O da helal olsun, olduğu kadar dedi.
Babamın dili dönmüyor helâllik alamayız artık diğer kardeşlerimden. Babamın yanına çıkamıyorum 'yasak' diyorlar. Babalık değil para daha ağır geldi. Doktorlar, aynı getirdiğiniz gibi hiç bir şey yok dedi. Ben bu hastalığı atlatacağım ikinci evredeyim diyordu ama dördüncü evredeydi. "Allah’ın izniyle atlatacağım" diyordu ama evlatları onu daha da kötü hale getirdi.
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