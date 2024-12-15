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        Haberler Bilgi Gündem Ankaralı Turgut hayatını kaybetti! Turgut Karataş kimdir, neden hayatını kaybetti? Ankaralı Turgut hayatı

        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti! Turgut Karataş kimdir?

        Ankaralı Turgut lakabıyla bilinen şarkıcı Turgut Karataş 61 yaşında hayatını kaybetti. Karataş, bir süredir akciğer kanseri nedeniyle tedavi görüyordu. Peki, Ankaralı Turgut kimdir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2024 - 11:02 Güncelleme: 15.12.2024 - 11:02
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          Ankaralı Turgut olarak bilinenen şarkıcı Turgut Karataş, bir süredir mücadele verdiği kansere yenik düşerek 61 yaşında hayatını kaybetti. Vefatıyla sevenlerini yasa boğan şarkıcının hayatını ve müzik geçmişini sizler için derledik. İşte, Ankaralı Turgut'un hayatı...

        • 2

          ANKARALI TURGUT HAYATINI KAYBETTİ

          Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş, Ağustos ayında akciğer kanseri nedeniyle hastaneye kaldırılmış, kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı öğrenilmişti.

        • 3

          Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde entübe edilen 61 yaşındaki şarkıcı hayatını kaybetti.

        • 4

          ANKARALI TURGUT KİMDİR?

          Ankaralı Turgut, 1963 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Tam adı Turgut Karataş’dır. Müzik hayatına henüz 12 yaşındayken köy düğünlerinde darbuka çalarak başladı. Davul çalan babasından başka ailede müzisyen sayısının çok fazla olması onun da müzisyen olmasını sağlamıştır.

        • 5

          Askere gidene kadar müzisyenlik yapan darbukadan sonra bağlama çalan Ankaralı Turgut, bir taraftan da Ankara'nın oynak türkülerini söylemeye başladı. Askerlik dönüşü yöresel olarak ilk albümünü çıkaran Ankaralı Turgut daha sonra amatör olarak üç albüm daha çıkardı.

          1994 yılında İstanbul'a giden Ankaralı Turgut, Tarkan'ın Oynama Şıkıdım isimli eserini "ti"'ye alarak profesyonel anlamda ilk albümünü yaptı.

        • 6

          TURGUT KARATAŞ HAYATI

          Bu albümü reklamsız 300 bin satınca ardından Barış Manço'nun "Oku Bakim"i değiştirerek ikinci albümünü yaptı. Bir boru firmasının reklamından etkilenerek sözlerini yazdığı Döşiyelim Abi isimli türküsü artık her yerde dinlenmekte ve çalınmaktadır.

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          1986 yılında evlendiği imam nikahlı eşi Hülya Sakar’dan 2006 yılında ayrıldıktan sonra Meltem Karataş ile evlendi. İki ay sonra da 2007 yılında boşandı. İlk eşinden 5 çocuğu vardır.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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