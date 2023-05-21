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Ankaragücü - Ümraniyespor maçında ilginç anlar: Hem golden oldular hem penaltıdan!

MKE Ankaragücü, Ümraniyespor maçının 33. dakikasında golü buldu ancak öncesinde penaltı olduğu kararı verildi. Hakem Mete Kalkavan, VAR uyarısı sonrası bu kez penaltıyı da iptal etti. İşte yaşananlar...

Giriş: 21.05.2023 - 16:55 | Güncelleme: ABONE OL
Ankaragücü - Ümraniyespor maçında ilginç anlar: Hem golden oldular hem penaltıdan!
HABERTURK.COM

HangiKredi Ümraniyespor ile MKE Ankaragücü arasındaki mücadelede çok tartışma yaratan bir pozisyon yaşandı.

Mücadele 1-1 devam ederken Ankaragücü'nde Malcuit son çizgiye inip ortasını yaptı. Top Mustafa Eser'e çarparak Ankaragücü futbolcusu Djokanovic'e geldi. Ofsayt pozisyonunda olmayan Djokanovic, topu ağlara gönderdi.

Hakem Mete Kalkavan, golü iptal ederek öncesinde penaltı olduğu kararını verdi. VAR hakemi Alper Ulusoy, Mete Kalkavan'ı çağırarak pozisyonu incelemesini istedi. Hakem Mete Kalkavan, pozisyonu inceleyerek penaltıyı iptal etti ve mücadelenin hakem atışıyla başlamasını istedi.

ANKARAGÜCÜ'NDEN TEPKİ: REZALET!

Ankaragücü, Mete Kalkavan'ın bu kararı sonrası "REZALET!!!" yazıp siyah fotoğraf paylaştı.

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