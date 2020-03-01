Küme düşmeme mücadelesi veren ve Mustafa Reşit Akçay yönetiminde çıkışa geçen Ankaragücü, Süper Lig'in 24. haftasında şampiyonluk yarışındaki Sivasspor'u konuk ediyor. Bu mücadele öncesinde Ankaragücü'nün 20, Sivasspor'un ise 45 puanı bulunuyor.

ANKARAGÜCÜ - SİVASSPOR

SAAT: 16.00

HAKEM: Ümit Öztürk

STAT: Eryaman

YAYIN: beIN SPORTS 1

ANKARAGÜCÜ: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Cebrail, Lukasik, Milos, Rodrigues, Saba, Michalak, Orgill

YEDEKLER: Korcan, Alihan, Orkan, Mahmut, İlhan, Faty, Rivas, Fatih, Aydın, Sedat

TEKNİKDİREKTÖR: Mustafa Reşit Akçay

SİVASSPOR: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Hakan Arslan, Mert Hakan, Emre Kılınç, Fernando, Yatabare

Muammer, Muhammet Can, Papp, Barış, Ziya, Cofie, Yasin, Djerlek, Claudemir, Kone

TEKNİKDİREKTÖR: Rıza Çalımbay

Geçtiğimiz hafta oynanan Ankara derbisinde Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan MKE Ankaragücü, 20 puanla 16. sırada bulunuyor. Son lig maçında konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Demir Grup Sivasspor ise 45 puanla 4. basamakta yer alıyor. Sezonun ilk yarısında Sivasspor'un ev sahibi olduğu karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip 3-1 kaybetmişti.

SİVASSPOR'DA 4 FUTBOLCU SINIRDA!

Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor’un, MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçta 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.

Kırmızı-beyazlılar’da 3’er sarı kartı bulunan Aaron Appindangoye, Samassa, Fernando ve Hakan Arslan’ın MKE Ankaragücü karşısında kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray maçında görev yapamayacaklar.