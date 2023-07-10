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        Ankaragücü Mert Çetin'i kiralık olarak kadrosuna kattı

        Transfer çalışmalarını sürdüren Ankaragücü, İtalyan ekibi Hellas Verona'da forma giyen milli futbolcu Mert Çetin'i kiralık olarak kadrosuna kattı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2023 - 13:57
        Mert Çetin Ankaragücü'nde
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        Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Hellas Verona'nın futbolcusu Mert Çetin'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Yıldırım Mert Çetin'in geçici transferi konusunda Hellas Verona ile anlaşmaya varmıştır." ifadesi kullanıldı.

        Yıldırım Mert Çetin, geçen sezon ara transfer döneminde kiralık olarak katıldığı Adana Demirspor'da 10 maçta forma giymişti.

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