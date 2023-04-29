Ankaragücü, Tolunay Kafkas'ın teknik direktörlük görevine getirikmesiyle birlikte çıkışa geçerken, haftaya 34 puanla 12. sırada girdi. Sarı-lacivertliler ayrıca Türkiye Kupası'nda da hafta içi Başakşehir'le karşı karşıya gelecek.

Selçuk İnan'ın ardından Kemal Özdeş'i göreve getiren lacivert-beyazlı takım ise, yeni teknik direktörü ile çıktığı ilk maçta Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederken, ardından 3 karşılaşmada 1 puan aldı. Geride kalan 30 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 yenilgi yaşayan İstanbul ekibi, topladığı 33 puanla ligde 14. sırada bulunuyor.

Lacivert-beyazlı ekipte Hajradinovic ve Bahoken sarı kart ceza sınırındaki isimler. Bu futbolcular yarın kart görmesi durumunda 34. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında oynayamayacak.