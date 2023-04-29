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Ankaragücü Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN

Ankaragücü-Kasımpaşa maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... Süper Lig'in 32. haftasında Ankaragücü ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa haftaya 33 puanla 14. sırada girdi. 12. basamaktaki Ankaragücü'nün ise 34 puanı bulunuyor. Ankaragücü Kasımpaşa maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

Giriş: 29.04.2023 - 18:40 | Güncelleme: ABONE OL
Ankaragücü Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN
HABERTURK.COM / Ajanslar

Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oluyor.

STAT: Eryaman Stadı
HAKEM: Bahattin Şimşek
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 2

ANKARAGÜCÜ: Gökhan, Malcuit, Atakan, Mujakic, Kitsiou, Diack, Taylan, Hanousek, Chatzigiovannis, Zahid, Sowe

KASIMPAŞA: Günay, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Ben Ouannes, Aytaç, Eysseric, Malsa, Fall, Mounir Chouiar, Bahoken

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Ankaragücü, Tolunay Kafkas'ın teknik direktörlük görevine getirikmesiyle birlikte çıkışa geçerken, haftaya 34 puanla 12. sırada girdi. Sarı-lacivertliler ayrıca Türkiye Kupası'nda da hafta içi Başakşehir'le karşı karşıya gelecek.

Selçuk İnan'ın ardından Kemal Özdeş'i göreve getiren lacivert-beyazlı takım ise, yeni teknik direktörü ile çıktığı ilk maçta Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederken, ardından 3 karşılaşmada 1 puan aldı. Geride kalan 30 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 yenilgi yaşayan İstanbul ekibi, topladığı 33 puanla ligde 14. sırada bulunuyor.

PAPY DJILOBODJI CEZALI

Yukatel Kayserispor deplasmanında gördüğü kırmızı kartla Arabam.com Konyaspor karşısında forma giyemeyen Djilobodji, PFDK'nın verdiği 2 maçlık ceza nedeniyle MKE Ankaragücü önünde de yok.

Lacivert-beyazlı ekipte Hajradinovic ve Bahoken sarı kart ceza sınırındaki isimler. Bu futbolcular yarın kart görmesi durumunda 34. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında oynayamayacak.

İki ekibin ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadelesi 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

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