Eryaman Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası 2-1'lik Ankaragücü üstünlüğü ile sonuçlanınca toplam skorda 2-2 eşitlik yakalandı ve karşılaşma uzatmalara gitti.

Ankaragücü'nde goller 11. dakika Ali Sowe ve 90. dakikada Chatzigiovannis'ten geldi. Medipol Başakşehir'in golleri ise 61. dakikada Serdar Gürler ve 111. dakikada Keny'den geldi.