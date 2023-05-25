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Ankaragücü: 2 - Başakşehir: 2 | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Ankaragücü ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Uzatmalara giden maç 2-2'lik beraberlik ile sonuçlandı. Toplam skorda 3-2 öne geçen Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıktı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu

Giriş: 25.05.2023 - 19:36 | Güncelleme: ABONE OL
Ankaragücü: 2 - Başakşehir: 2 | MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM / Ajanslar

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Ankaragücü evinde Medipol Başakşehir'i ağırladı.

Eryaman Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası 2-1'lik Ankaragücü üstünlüğü ile sonuçlanınca toplam skorda 2-2 eşitlik yakalandı ve karşılaşma uzatmalara gitti.

Uzatmalarda Medipol Başakşehir forması giyen Keny'nin ağları sarsmasının ardından İstanbul temsilcisi toplamda 3-2'lik skorla finale yükseldi. Medipol Başakşehir'in finaldeki rakibi Fenerbahçe oldu.

Ankaragücü'nde goller 11. dakika Ali Sowe ve 90. dakikada Chatzigiovannis'ten geldi. Medipol Başakşehir'in golleri ise 61. dakikada Serdar Gürler ve 111. dakikada Keny'den geldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda final mücadelesi İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. 11 Haziran 2023 Pazar günü oynanacak olan final müsabakası, saat 20:45'te başlayacak.

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