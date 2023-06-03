Ankara’da sağanak! Caddeleri fareler bastı

İHA

Başkentte haftalardır etkisini sürdüren sağanaklar sebebiyle fareler caddeleri bastı. Yemek arayan çok sayıdaki fareyi gören vatandaşların şaşkına döndü.

Ankara’daki sağanak yağışlar kentte ilginç olayların da yaşanmasına neden oluyor. Kuvvetli yağışlardan dolan kanalizasyonlar sebebiyle bazı caddeleri fareler bastı. Yiyecek arama yarışına çıkan farelerin çöp konteynırı etrafından dolaştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

“3 SENEDİR AYNI SIKINTIYI YAŞIYORUZ"

Çevre sakinlerinden Suat Yılmaz, “3 senedir aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Buraya çöp konteynırı geldikten sonra fareler çoğalmaya başladı. Akşam çöpler buraya getirilince, özellikle de yağmurlu günlerde lağım fareleri gezinmeye başlıyor. İnsanlar gelince de fareler konteynırın deliklerine giriyor. Yemeklerini yedikten sonra da toprak altından lağıma iniyorlar. Doğru düzgün bakım olmadığı için bunlar yaşanıyor” dedi.