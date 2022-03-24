EGO'da yeniden 24 saat ulaşım dönemi

İHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) normalleşme sürecine geçilmesi ve sürecin olumsuz etkilerinin azalması üzerine gece ulaşımında yeni düzenleme yaptı.

Ankara halkından gelen talep üzerine EGO Genel Müdürlüğü, 26 Mart Cumartesi gününden itibaren 29 gece servis güzergahında 112 adet servisle 24 saat ulaşım hizmetini yeniden başlatma kararı aldı. ABB, açıklamasında EGO Genel Müdürlüğü'nün ayrıca önümüzdeki süreçte ihtiyaca göre servis saatlerinin yeniden düzenlenebileceğini aktarırken güzergah durumu ve talepler doğrultusunda servis sayılarında artış ya da azalma yönünde değişiklik yapacağını belirtti.

ABB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Pandemi döneminde yaşanan yolcu sayısının yüzde 84 azalması nedeniyle gece seferlerini 1 Nisan 2020 tarihi itibarıyla durduran ve kontrollü normalleşmeye geçilmesiyle de 21 Eylül 2021 tarihinden itibaren en son saat 01.30’da hareket eden EGO Genel Müdürlüğü’ne bağlı otobüsler 26 Mart 2022 Cumartesi günü 00.00 itibarıyla saat 01.30, 03.30 ve 05.30 aralıklarında belirlenen semtlerden ve Ulus-Kızılay duraklarından karşılıklı olarak hareket edecek”

Semt, güzergah ve sefer saatleri ise şöyle:

“- 107-6 Ulus- Gölbaşı Toki- Gölbaşı

(00:00,01:30,03:00,04:30) Ulus (00:30,02:00,03:30,05:00) Semt

- 155-6 Ulus - Sokullu - Atatürk Sitesi

(00:00,01:30,03:00,04:30) Ulus (00:30,02:00,03:30,05:00) Semt

- 183-6 Ulus - Sinan Cad. - Dikmen

(00:00,01:30,03:00,04:30) Ulus (00:30,02:00,03:30,05:00) Semt

- 185-6 Ulus - Oran Sitesi

(00:00,01:30,03:00,04:30) Ulus (00:30,02:00,03:30,05:00) Semt

- 201-6 Batıkent-Demetevler-Yenimahalle-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı

(03:00,04:30) Kızılay (03:30,05:00) Semt

- 253-6 Kızılay - İncirli - Atapark

(00:00,01:30,03:00,04:30) Kızılay (00:30,02:00,03:30,05:00 ) Semt

- 261-6 Kızılay - Kasalar

(00:00,01:30,03:00,04:30) Kızılay (00:30,02:00,03:30,05:00) Semt

- 266-6 Kızılay - Ulus - Sanatoryum Cad. - Bağlum

(00:00,01:30,03:00,04:30) Kızılay (00:30,02:00,03:30,05:00) Semt

- 279-6 Kızılay - Yükseltepe

(00:00,01:30,03:00,04:30) Kızılay (00:30,02:00,03:30,05:00) Semt

- 284-6 Kızılay - Esertepe - Ovacık

(00:00,01:30,03:00,04:30) Kızılay (00:30,02:00,03:30,05:00) Semt

- 288-6 Kızılay - Refik Saydam Cad. - Ovacık

(00:00,01:30,03:00,04:30) Kızılay (00:30,02:00,03:30,05:00) Semt

- 318-6 Ulus - Sıhhiye - Kızılay - Bağcılar

(00:00,01:30,03:00,04:30) Ulus (00:30,02:00,03:30,05:00) Semt

- 321-6 Kızılay - Sıhhiye - Ulus - Karapürçek - Beşikkaya - Başak Mah. - Altmışevler (00:00,01:30,03:00,04:30) Kızılay (00:30,02:00,03:30,05:00) Semt

- 334-6 Kızılay - Sıhhiye - Ulus - Mamak - Boğaziçi - Akşemsettin - Zirvekent (00:00,01:30,03:00,04:30) Kızılay (00:30,02:00,03:30,05:00) Semt

- 341-6 Kızılay - Sıhhiye - Ulus - Ege Mah. - Misket Mah.

(00:00,01:30,03:00,04:30) Kızılay (00:30,02:00,03:30,05:00) Semt

- 355-6 Kızılay - Sıhhiye - Uluszerdalitepe - Yeşilbayır - Mamak

(00:00,01:30,03:00,04:30) Kızılay (00:30,02:00,03:30,05:00) Semt

- 403-6 Gülpınar - Güneşevler - Altınpark - Kızılay - Atakule - Birlik Mah.

(00:00, 01:30, 03:00, 04:30) Kızılay (00:30, 02:00, 03:30 05:00) Semt

- 415-6 Aktepe - Yeşiltepe - Ulus - 15 Temmuz Kızılay M.İ. Meydanı

(00:00, 01:30, 03:00, 04:30) Kızılay (00:30, 02:00, 03:30 05:00) Semt

- 439-6 Pursaklar - Ayyıldız Mah. - Ulus - Kızılay

(00:00, 01:30, 03:00, 04:30) Kızılay (00:30, 02:00, 03:30 05:00) Semt

- 454-6 Örnek - Kızılay - Öveçler - Lizbon Cad.

(00:00, 01:30, 03:00, 04:30) Kızılay (00:30, 02:00, 03:30 05:00) Semt

- 481-6 Uyanış - Asfalt - Kızılay - Balgat - Ceyhun Atuf Kansu Cad.

(00:00, 01:30, 03:00, 04:30) Kızılay (00:30, 02:00, 03:30 05:00) Semt

- 482-6 Uyanış - Hacıkadın - Ulus - Kızılay

(00:00, 01:30, 03:00, 04:30) Kızılay (00:30, 02:00, 03:30 05:00) Semt

- 486-6 Yıldırım Beyazıt Üniv. - Dumlupınar - Saray - Ulus - Sıhhıye

(00:00, 01:30, 03:00, 04:30) Kızılay (00:30, 02:00, 03:30 05:00) Semt

- 504-6 Yenikent - Ortapınar Toki - İlksan Toki - Sıhhıye

(01:00,03:00,05:00 ) Ulus (00:00,02:00,04:00,05:45) Semt

- 510-6 Sincan - Sıhhıye

(01:00,03:00,05:00 ) Ulus (00:00,02:00,04:00,05:45) Semt

- 523-6 Sincan - Polatlı - 2. Cad. - Sıhhıye

(01:00,03:00,05:00 ) Ulus (00:00,02:00,04:00,05:45) Semt

- 525-6 Fatih - Plevne Mah. - Sıhhıye

(01:00,03:00,05:00 ) Ulus (00:00,02:00,04:00,05:45) Semt

- 540-6 Eryaman - Sıhhıye

(01:00,03:00,05:00 ) Ulus (00:00,02:00,04:00,05:45) Semt

- 602-6 Sıhhiye-Kızılay-Beytepe-Çayyolu-Yaşamkent

(03:00,05:00 ) Kızılay (02:00-04:00 ) Semt”