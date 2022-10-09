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Başkentte, karısını ve iki çocuğunu öldüren kişi intihar etti

Başkentte, boşanma sürecinde olduğu karısı ile iki çocuğunu öldüren bir kişi kendini asarak intihar etti

09.10.2022 - 06:46 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Başkent Ankara'da, karısını ve iki çocuğunu öldüren kişi intihar etti
Karısını ve iki çocuğunu öldürüp intihar etti
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AA

İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen koca, gece 00.00 sularında Altındağ Çamlık Mahallesi'nde ikamet eden eşi ve çocuklarının yanına geldi.

Kapıyı kırarak içeri giren şüpheli, tartıştığı karısı ile 9 ve 12 yaşlarındaki biri kız biri erkek iki çocuğunu bıçakla öldürdükten sonra kendini astı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, evde 4 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Olay yeri incelemesinin ardından ailenin cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Zanlının, eşiyle boşanma sürecinde olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararının bulunduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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