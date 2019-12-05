İHA

Edinilen bilgilere göre, olay, Ankara’nın Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi Şehit Talip Yener Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Şehit Talip Yener Caddesi üzerinde bulunan 3 bina kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklandı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden bina sakinleri, hızla ikametlerini boşalttı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye erleri de yangına müdahale etti. İHA'nın haberine göre; yangında yaralanan olmadığı öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri, olaya çalışma başlattı.