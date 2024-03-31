Ankara Şereflikoçhisar Belediyesi hangi partide? Ankara Şereflikoçhisar Belediye başkanı kimdir? Ankara Şereflikoçhisar Belediye başkan adayları
Ankara Şereflikoçhisar Belediyesi hangi partide? Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkanı kimdir? Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Şereflikoçhisar Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Şereflikoçhisar Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Şereflikoçhisar yerel seçim sonuçları..
Ankara Şereflikoçhisar BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkanlığını 11450 alınan oy ve %57.29 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Memiş Çelik kazanmıştır.
Şereflikoçhisar Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Adalet ve Kalkınma Partisi %57.29
İYİ Parti %38.98
Saadet Partisi %1.33
Demokratik Sol Parti %0.76
Bağımsız %0.63
Bağımsız Türkiye Partisi %0.54
Vatan Partisi %0.47
Bağımsız Aday %0.01
Ankara Şereflikoçhisar BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİMEMİŞ ÇELİK - AK Parti Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı MUSTAFA KOÇAK - CHP Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı AVNİ YILDIRIM - İYİ Parti Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı MAHMUT CELAL ÜNSAL - MEMLEKET Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı YUSUF TUNÇER - VATAN Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı TURAN KAYALAR - BĞMSZ Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı ÖZTÜRK KORKMAZ - SP Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı FAHRİ TUNA - ZP Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı ÖNDER İLDEŞ - DEVA Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı NEVROZ BULAK - DEM Parti Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı FATMA KÜBRA GÜLER - BTP Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı MUSTAFA ERBEK - DEM Parti Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı TARKAN DENİZKAYA - DSP Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı ONUR KILIÇ - ANAP Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı GÜLPARE BARIŞKAN - TKP Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı MUZAFFER ADEMİ - BTP Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı CEMAL KİŞİ - HÜDAPAR Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı MAHİ ÖZNUR BİLEN - TİP Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı BEYHAN GÜLER YILMAZ - Gelecek Partisi Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı ŞÜKRAN DOĞAN - EMEP Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı ENDER GÜRTAN - HKP Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı MUHAMMET DOĞAN - YENİDEN REFAH Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı AHMET ATEŞ - MP Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı HARUN GÜLMEZ - DP Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı UBEYDULLAH ÇAKIR - HÜDAPAR Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı HASAN DİNÇER - ANAP Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı GÜLAY BOZGUN - HKP Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı ŞABAN TEKİN - MİLLİYOL Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı CANER GÖKÇE - ZP Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı YAKUP ENGİN - DEVA Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı KEZBAN YAVUZ - ZP Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı ALİ OSMAN GÜRKAN - BBP Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı TUNCAY ÇELİK - AP Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı AHMET TOKYAY - MP Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı
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