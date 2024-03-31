Ankara Kızılcahamam Belediyesi hangi partide? Ankara Kızılcahamam Belediye başkanı kimdir? Ankara Kızılcahamam Belediye başkan adayları
Ankara Kızılcahamam Belediyesi hangi partide? Ankara Kızılcahamam Belediye Başkanı kimdir? Ankara Kızılcahamam Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Kızılcahamam Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Kızılcahamam Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Kızılcahamam yerel seçim sonuçları..
Ankara Kızılcahamam BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Kızılcahamam Belediye Başkanlığını 14519 alınan oy ve %60.28 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Süleyman Acar kazanmıştır.
Kızılcahamam Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Adalet ve Kalkınma Partisi %60.28
İYİ Parti %37.07
Büyük Birlik Partisi %1.38
Saadet Partisi %0.82
Bağımsız %0.24
Demokratik Sol Parti %0.17
Bağımsız Türkiye Partisi %0.17
Vatan Partisi %0.11
Ankara Kızılcahamam BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİSÜLEYMAN ACAR - AK Parti Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı COŞKUN ÜNAL - CHP Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı SELÇUK KIRMIZI - İYİ Parti Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı ORHAN ŞİMŞEK - MEMLEKET Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı BAYRAM KUTLU - VATAN Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı YAKUP ERDEN - BĞMSZ Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı VEYSEL ÜZMEZ - SP Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı AYDIN İLİK - BTP Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı MEHMET ALİŞAN YAŞAR - DEVA Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı ZEYNEP TAN PARLAK - DEM Parti Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı MUSTAFA DEMİR - DEM Parti Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN ERÇİN - AP Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı TARKAN DENİZKAYA - DSP Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı ERSİN NARLI - ANAP Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı UĞUR ŞENER KALEMLER - DSP Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı SEMİHA TAD - BTP Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı DOĞUCAN HANÇER - YTP Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı FURKAN EFE DİKİLİTAŞ - DEVA Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı SEYFULLAH KÖKEN - YENİDEN REFAH Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı HAKKI KOCA - YTP Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı NECATİ KARAKUŞ - TKP Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı ÖMER KARAKOÇ - SP Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı HARUN NEVRUZOĞLU - MP Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı MEHMET GÜVEN - DP Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı SÜMEYRA YILMAZ - HÜDAPAR Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı EYYÜP ÖZBEK - ABP Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı NECLA ŞİŞMAN - HKP Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı SUAT KAYA - MİLLİYOL Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı MUSTAFA ÇAKIR - ZP Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı SİNAN ŞAHİN - DEVA Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı OSMAN ÇÖLGEÇEN - AB Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı BEKİR ER - BBP Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı HAKAN KIYAK - DEM Parti Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN KARAGUŞ - EMEP Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı
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