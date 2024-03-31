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        Haberler Gündem Ankara Keçiören Belediyesi hangi partide? Ankara Keçiören Belediye başkanı kimdir? Ankara Keçiören Belediye başkan adayları

        Ankara Keçiören Belediyesi hangi partide? Ankara Keçiören Belediye başkanı kimdir? Ankara Keçiören Belediye başkan adayları

        Ankara Keçiören Belediyesi hangi partide? Ankara Keçiören Belediye Başkanı kimdir? Ankara Keçiören Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Keçiören Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Keçiören Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Keçiören yerel seçim sonuçları..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 17:18 Güncelleme: 31.03.2024 - 17:18
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        Ankara Keçiören Belediyesi hangi partide? Ankara Keçiören Belediye başkanı kimdir? Ankara Keçiören Belediye başkan adayları
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        Ankara Keçiören BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Keçiören Belediye Başkanlığını 332396 alınan oy ve %63.65 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Turgut Altınok kazanmıştır.

        Keçiören Belediye Başkanlığı Oy Oranları

        Adalet ve Kalkınma Partisi %63.65

        İYİ Parti %30.89

        Saadet Partisi %1.84

        Halkların Demokratik Partisi %1.46

        Demokratik Sol Parti %0.86

        Demokrat Parti %0.39

        Türkiye Komünist Partisi %0.32

        Bağımsız Türkiye Partisi %0.30

        Vatan Partisi %0.29

        Bağımsız %0.05

        Ankara Keçiören BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        ZAFER ÇOKTAN - AK Parti Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı MESUT ÖZARSLAN - CHP Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı KEMAL BABUCCU - İYİ Parti Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı TURGAY CABAR - MEMLEKET Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı ERDEM CÖMERT - VATAN Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı ERCAN YILMAZ - BĞMSZ Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı SÜLEYMAN TEKBAŞ - SP Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı AYDIN İLİK - BTP Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı MEHMET ALİŞAN YAŞAR - DEVA Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı SADIK YILDIZ - DEM Parti Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı MUSTAFA DEMİR - DEM Parti Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN ERÇİN - AP Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı TARKAN DENİZKAYA - DSP Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı ERSİN NARLI - ANAP Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı UĞUR ŞENER KALEMLER - DSP Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı BURAK KARATAŞOĞLU - BTP Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı EBRU ÖZKAN - YTP Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı FURKAN EFE DİKİLİTAŞ - DEVA Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı SAİT ALİ ARSLAN - YENİDEN REFAH Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı HAKKI KOCA - YTP Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı FERHAT ŞAHİN - TKP Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı ÖMER KARAKOÇ - SP Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı MUSTAFA DEMİR - MP Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı HABİBE ÇÖGEN - DP Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı ÜMİT BİLİCİ - HÜDAPAR Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı EYYÜP ÖZBEK - ABP Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı CİHAN ÇAKIR - HKP Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı SUAT KAYA - MİLLİYOL Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı ADEM ÖZTÜRK - ZP Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı HAMZA AYDOĞDU - DEVA Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı OSMAN ÇÖLGEÇEN - AB Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı BEKİR ER - BBP Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı HAKAN KIYAK - DEM Parti Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN KARAGUŞ - EMEP Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı

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