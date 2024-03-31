Ankara Çubuk Belediyesi hangi partide? Ankara Çubuk Belediye başkanı kimdir? Ankara Çubuk Belediye başkan adayları
Ankara Çubuk Belediyesi hangi partide? Ankara Çubuk Belediye Başkanı kimdir? Ankara Çubuk Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Çubuk Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Çubuk Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Çubuk yerel seçim sonuçları..
Ankara Çubuk BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Çubuk Belediye Başkanlığını 35399 alınan oy ve %65.49 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Baki Demirbaş kazanmıştır.
Çubuk Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Adalet ve Kalkınma Partisi %65.49
İYİ Parti %17.41
Saadet Partisi %8.44
Bağımsız %4.84
Büyük Birlik Partisi %2.50
Bağımsız Aday %1.13
Bağımsız Türkiye Partisi %0.78
Demokratik Sol Parti %0.35
Vatan Partisi %0.19
Ankara Çubuk BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİBAKİ DEMİRBAŞ - AK Parti Ankara Çubuk Belediye Başkan Adayı CAN KADEROĞLU - CHP Ankara Çubuk Belediye Başkan Adayı KORHAN MERKİ - İYİ Parti Ankara Çubuk Belediye Başkan Adayı SERKAN KANTAŞ - MEMLEKET Ankara Çubuk Belediye Başkan Adayı DURSUN KESKİN - VATAN Ankara Çubuk Belediye Başkan Adayı İSMAİL ÖZDEMİR - BĞMSZ Ankara Çubuk Belediye Başkan Adayı YILDIRIM KAMAÇ - SP Ankara Çubuk Belediye Başkan Adayı İRFAN DEĞİRMENCİ - TİP Ankara Çubuk Belediye Başkan Adayı MERT YİĞİT DOĞANAY - DEVA Ankara Çubuk Belediye Başkan Adayı HALİL İBRAHİM ÖZKAHRİMAN - DEM Parti Ankara Çubuk Belediye Başkan Adayı METİN YILMAZ - BTP Ankara Çubuk Belediye Başkan Adayı KAAN ŞAHİN - AP Ankara Çubuk Belediye Başkan Adayı COŞKUN GÖK - TKP Ankara Çubuk Belediye Başkan Adayı GİZEM ECE ATASOY - ANAP Ankara Çubuk Belediye Başkan Adayı ŞUAYİP ÇINAR - DSP Ankara Çubuk Belediye Başkan Adayı İZZET YAŞAR - BTP Ankara Çubuk Belediye Başkan Adayı EMİNE YURDUSEVER - YTP Ankara Çubuk Belediye Başkan Adayı NURSEL ÖZER - DEVA Ankara Çubuk Belediye Başkan Adayı MUSTAFA ERDOĞAN - YENİDEN REFAH Ankara Çubuk Belediye Başkan Adayı ÇELEBİ SEVİM - MP Ankara Çubuk Belediye Başkan Adayı HELİN KAYA - TKP Ankara Çubuk Belediye Başkan Adayı ÇETİN TAŞDEMİR - YENİDEN REFAH Ankara Çubuk Belediye Başkan Adayı METİN DOĞAN - MP Ankara Çubuk Belediye Başkan Adayı CEM TAŞKIN - DP Ankara Çubuk Belediye Başkan Adayı BAHRİ ALTINDAĞ - HÜDAPAR Ankara Çubuk Belediye Başkan Adayı KUTLU ÇINAR - SP Ankara Çubuk Belediye Başkan Adayı AHMET ERDEM - HKP Ankara Çubuk Belediye Başkan Adayı SERKAN KÖSE - MİLLİYOL Ankara Çubuk Belediye Başkan Adayı ESMAÜL HÜSNA ASLAN - ZP Ankara Çubuk Belediye Başkan Adayı MUHAMMED ALİ SUNGUR - DEVA Ankara Çubuk Belediye Başkan Adayı BURAK YILDIZ - AB Ankara Çubuk Belediye Başkan Adayı MURAT UYAR - BBP Ankara Çubuk Belediye Başkan Adayı İLKNUR BAŞER - SOL PARTİ Ankara Çubuk Belediye Başkan Adayı İBRAHİM KAYGISIZ - EMEP Ankara Çubuk Belediye Başkan Adayı
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