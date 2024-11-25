Ankara ve İstanbul'da kar yağışı

Birçok kentte etkili olan kar yağışı, Ankara ve kısmen megakent İstanbul'da da etkili olmaya başladı.

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Başkentte öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, Çankaya ve Oran bölgelerinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da da sıcaklığın düşmesiyle birlikte Beyoğlu ile bazı ilçelerde kısa süreli kar yağışı görüldü.

Başkentte öğle saatlerinde başlayan kar yağışı görüntülendi