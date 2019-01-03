Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve sifreli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 16 şüpheli hakkında Ankara ve Çankırı ilinde gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyon sonucunda, ByLock kullanıcısı olduğu içerik tespitleri ile belirlenen 7 şüpheli yakalandı. Gözaltı kararı verilen diğer FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olan şüphelilerinin yakalanmasına yönelik işlemlerin devam ettiği öğrenildi.