        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Ekim Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İklim değişikliği neticesinde yaşanan kuraklık nedeniyle bazı illerde barajlar kritik seviyenin altına düştü. Baraj seviyesinin önemli ölçüde azaldığı Ankara, İzmir ve Bursa gibi illerde belirli aralıklarla su kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki, 1 Ekim sular ne zaman gelecek? İşte 1 Ekim 2025 su kesintisi sorgulama ekranı...

        Giriş: 01.10.2025 - 01:46 Güncelleme: 01.10.2025 - 01:46
        • 1

          İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları, günlük olarak İSKİ'nin internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. 1 Ekim Çarşamba günü İstanbul'un yanı sıra Bursa ve Ankara'nın bazı ilçelerinde, iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık sonucunda su kesintisi uygulanacak. İşte 1 Ekim Çarşamba su kesintisi yaşanacak iller ve ilçeler listesi...

        • 2

          İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

          Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

          İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

        • 3

          BURSA'DA SU KESİNTİSİ

          BUSKİ Genel Müdürlüğü, iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle planlı su kesintisi yapılacağını duyurdu.

          BUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada;

          "BUSKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından, yaşanan küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle, planlı su kesintisi yapılması mecburiyeti/ihtiyacı doğmuştur. Söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla, merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacaktır. Yapılması planlanan su kesintileri ile günlük 100 bin metreküp su tasarrufu yapılması hedeflenmektedir. Yağmurların yağması akabinde barajlarımızda yeterli miktarda su rezervi oluştuğu takdirde kesintiler sona erdirilecektir. İdaremiz tarafından sağlanan içme suyunun kalitesi 24 saat boyunca izlenmekte olup sağladığımız suyun güvenle tüketilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Planlı su kesintilerinden, Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri etkilenmeyecektir. Planlı su kesinti listesi ekte sunulmuştur.

          1 Ekim 2025 Çarşamba 17:00 → 2 Ekim 2025 Perşembe 05:00 12 saat

          4 Ekim 2025 Cumartesi 17:00 → 5 Ekim 2025 Pazar 05:00 12 saat

          7 Ekim 2025 Salı 17:00 → 8 Ekim 2025 Çarşamba 05:00 12 saat

          ETKİLENEN İLÇELER

          OSMANGAZİ Alaşarköy, Atıcılar (bir kısmı), Çekirge, Demirkapı, Dikkaldırım, Hamzabey, Hüdavendigar,

          Kocanaip, Kükürtlü, Mehmet Akif, Muradiye, Namık Kemal, Sırameşeler, Yahşibey, Zafer

          YILDIRIM

          Akçağlayan (bir kısmı), Değirmenönü, Demetevler, Emirsultan, Hacivat, Hocataşkın, İsabey,

          Karaağaç, Karamazak, Karapınar, Kurtoğlu, Meydancık, Muollaarap, Musababa, Namazgah,

          Piremir (bir kısmı), Şirinenler, Teferrüç (bir kısmı), Umurbey, Vakıf, Yenimahalle, Yeşil, Yiğitler,

          Yiğitler Otosansit

          NİLÜFER

          19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, Ahmet Yesevi, Ataevler, Badırga, Badırga DOSAB(Deri), Badırga

          Sanayi, Balat, Barış, Büyükbalıklı, Cumhuriyet, Çatalağıl, Çaylı, Doğan, Dumlupınar, Ertuğrul,

          Fethiye, Gökçe, Görükle, Işıktepe, İhsaniye, İrfaniye, Karacaoba, Karaman, Konaklı,

          Minareliçavuş, Özlüce, Üniversite, Yolçatı, Yurtlar, Yüzüncüyıl

          MUDANYA

          Altıntaş, Bademli (alt bölge), Balabancık, Çağrışan, Çekrice, Eğerce, Esence, Göynüklü,

          Halitpaşa, Hançerli, Hasanbey, Kumyaka, Mesudiye, Mütareke, Orhaniye, Ömerbey, Söğütpınar,

          Şükrüçavuş, Yenimahalle

          KESTEL Ahmet Vefik Paşa, Esentepe, Kale, Vanimehmet, Yenimahalle

          KARACABEY Canbaz, Eskikaraağaç, Harmanlı, Hayırlar, Hürriyet, İkizce, İnkaya, Karakoca, Muratlı, Orhaniye,

          Seyran, Subaşı, Taşpınar, Taşpınar Teknosab, Yenikaraağaç

          2 Ekim 2025 Perşembe 17:00 → 3 Ekim 2025 Cuma 05:00 12 saat

          5 Ekim 2025 Pazar 17:00 → 6 Ekim 2025 Pazartesi 05:00 12 saat

          8 Ekim 2025 Çarşamba 17:00 → 9 Ekim 2025 Perşembe 05:00 12 saat

          ETKİLENEN İLÇELER

          OSMANGAZİ

          Ahmetpaşa, Akpınar, Aktarhüssam, Alacamescit, Altınova (bir kısmı), Bahar, Başaran,

          Çiftehavuzlar, Çirişhane, Demirtaş Barbaros, Demirtaş Cumhuriyet, Demirtaş Dumlupınar,

          Demirtaş Sakarya, Demirtaşpaşa, Dereçavuşköy, Doğanbey, Ebu İshak, Elmasbahçeler, Fatih,

          Gülbahçe, Güneştepe, Hacı İlyas, Hamitler, Hocaalizade, İsmetiye, Kayıhan, Kırcaali, Kiremitçi,

          Koğukçınar, Küçükbalıklı, Küplüpınar, Nalbantoğlu, Orhanbey, Reyhan, Santralgaraj, Selamet,

          Şehreküstü, Tayakadın, Tuna, Tuzpazarı, Ulu, Yenibağlar, Yenikent, Yeşilova, Yunuseli

          YILDIRIM

          152 Evler, Anadolu, Baruthane, Beyazıt, Davutdede, Duaçınarı, Eğitim, Ertuğrulgazi, Güllük,

          Kazımkarabekir, Kaplıkaya, Millet, Mimarsinan, Ortabağlar, Selçukbey, Siteler, Şükraniye, Vatan,

          Yunusemre

          NİLÜFER 30 Ağustos Zafer, Akçalar, Balkan, Çamlıca, Gümüştepe, Hasanağa, Hasanağa Toki, HOSAB,

          İrfaniye Emekli Tokileri, Kayapa OSB, Kayapa Toki, Kızılcıklı, Kızılcıklı Toki, Konak, Odunluk

          GÜRSU İstiklal, Kurtuluş, Zafer

          3 Ekim 2025 Cuma 17:00 → 4 Ekim 2025 Cumartesi 05:00 12 saat

          6 Ekim 2025 Pazartesi 17:00 → 7 Ekim 2025 Salı 05:00 12 saat

          9 Ekim 2025 Perşembe 17:00 → 10 Ekim 2025 Cuma 05:00 12 saat

          ETKİLENEN İLÇELER

          OSMANGAZİ

          Adalet, Ahmetbey, Aksungur, Alaaddin, Alemdar, Alipaşa, Altınova, Altıparmak, Armutköy,

          Atıcılar (bir kısmı), Bağlarbaşı, Çağlayan, Çeltikköy, Çırpan, Çukurcaköy, Doğanevler, Emek

          Adnan Menderes, Emek Zekai Gümüşdiş, Emek Fatih Sultan Mehmet, Esentepe, Gaziakdemir,

          Hocahasan, Hürriyet, İbrahimpaşa, İntizam, İstiklal, İvazpaşa, Kavaklı, Kuruçeşme, Küçükbalıklı,

          Maksem, Mollagürani, Osmangazi, Panayır, Pınarbaşı, Selimiye, Soğanlı, Soğukkuyu,

          Şahabettinpaşa, Tahtakale, Veyselkarani, Yeniceabat, Yenikaraman

          YILDIRIM

          75.Yıl, Arabayatağı, Bağlaraltı, Çınarönü, Davutkadı, Değirmenlıkızık, Erikli, Esenevler,

          Fidyekızık, Hacıseyfettin, Maltepe, Mehmetakifersoy, Mevlana, Samanlı, Selimzade, Sıracevizler,

          Sinandede, Ulus, Yavuzselim, Yediselviler, Yeşilyayla , Yıldırım, Zümrütevler

          NİLÜFER Alaaddinbey, Beşevler, Çalı, Demirci, Kültür, Tahtalı, Üçevler, Ürünlü, Yaylacık

          MUDANYA

          Akköy, Aydınpınar, Bademli (üst bölge), Çınarlı, Dedeköy, Dereköy, Güzelyalı Burgaz, Güzelyalı

          Eğitim, Güzelyalı Siteler, Güzelyalı Yalı, İpekyayla, Kaymakoba, Küçükyenice, Mirzaoba, Mürsel,

          Ülkü, Yaylacık, Yörükali

          GÜRSU Adaköy, Ağaköy, Canbazlar, İğdir, Karahıdır, Kazıklı, Kumlukalan, Yenidoğan

          KESTEL Barakfakih, Barakfakih OSB, Serme

        • 4

          ANKARA'DA DÖNÜŞÜMLU SU KESİNTİLERİ YAPILACAK!

          ASKİ tarafından yapılan açıklamaya göre; kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyesi kritik noktaya geldiği için 6 Ekim 2025 tarihine kadar Ankara genelinde dönüşümlü su kesintileri yaşanacak. Ankara barajlarında doluluk oranı 30 Eylül Salı itibarıyla yüzde 16,22 olarak kayıtlara geçti.

          ASKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

          ASKİ, şehir genelinde meydana gelen bakımlı çalışma veya arızaları anlık olarak paylaşıyor. Aşağıdaki linkten su kesintisi sorgulaması yapabilirsiniz.

          ASKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
