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        Haberler Gündem Ankara Ankara Valiliği'nden "zirai don" uyarısı | Son dakika haberleri

        Ankara Valiliği "zirai don" riskine karşı uyardı

        Ankara Valiliği, yarından itibaren kentte etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle zirai don riskine karşı uyarıda bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 18:58 Güncelleme: 17.03.2025 - 18:58
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        Ankara Valiliği'nden "zirai don" uyarısı
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        Ankara Valiliği, zirai don riskine karşı uyarıda bulundu.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

        "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre; Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havayla birlikte batı ve iç kesimlerde zirai don hadisesi beklenmektedir.

        Ankara il genelinde 18 Mart 2025 Salı gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don hadisesinin çarşamba, perşembe ve cuma günleri gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir.

        Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımız başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip edilmelidir."

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Ankara Valiliği
        #zirai don
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