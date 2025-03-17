Ankara Valiliği'nden "zirai don" uyarısı

Ankara Valiliği, zirai don riskine karşı uyarıda bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

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"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre; Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havayla birlikte batı ve iç kesimlerde zirai don hadisesi beklenmektedir.

Ankara il genelinde 18 Mart 2025 Salı gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don hadisesinin çarşamba, perşembe ve cuma günleri gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir.

Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımız başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip edilmelidir."

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.