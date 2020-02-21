AA

Yenimahalle ilçesi Bahriye Üçok Caddesi'nde bulunan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin 4. katındaki bir odada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Binadan çıkan yoğun duman nedeniyle yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü ancak binada maddi hasar oluştu.