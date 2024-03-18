Ankara-Tatvan turistik tren seferleri başlıyor

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Müdürlüğü'nün (TCDD), X hesabından yapılan paylaşımda Ankara-Tatvan turistik tren seferleri için bilet satışlarının başladığı duyuruldu.

İLK SEFER 17 NİSAN'DA

Bilet satışlarının üst sınır olmaksızın grup taşımalarına da açık olacağı ifade edilen açıklamada tren seferlerinin 17 Nisan itibarıyla Ankara'dan Bitlis'in Tatvan ilçesine yola çıkacağı belirtildi. 17 Nisan ile 12 Haziran arasında her çarşamba Ankara’dan 15.55'te hareket edecek turistik trenin gezi amaçlı Elazığ'da 4 saatlik mola vereceği ve son durak olan Tatvan'a ise saat 19.16'da varacağı bildirildi.