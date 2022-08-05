Ankara Metrosu’nda altyapı çalışması başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü, Ankara Metrosu Batıkent-Sincan Hattı (M3) İstanbul Yolu İstasyonu ve Botanik İstasyonu arasında bulunan hattın iki ayrı bölgesinde, hattın yapımı sırasında uygun olmayan malzeme kullanımı sonucu ray altyapısında meydana gelen bozulmalar nedeniyle zemin düzeltme çalışması yapacak.
Kızılay-Batıkent Metrosunun devamı niteliğinde olan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tamamlanan İstanbul Yolu İstasyonu ve Botanik İstasyonu arasında bulunan hattın yapımında uygun olmayan malzeme kullanıldığı tespit edildi. EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme ve etüt neticesinde ortaya çıkan durum ayrıca sondaj çalışması ve akademisyenlerin raporlarıyla da desteklendi. Akademisyenlerin görüş ve önerileri doğrultusunda harekete geçen EGO Genel Müdürlüğü, hattın hatalı dolgu yapılan 129 metrelik kısmının altyapısını değiştirme kararı aldı.
"ÇALIŞMA SIRASINDA MAĞDURİYET YAŞANMAYACAK"
Yapılan sondaj çalışması ve akademisyenlerin raporlarıyla zemindeki sorunun ortaya çıkması sonrası yolcu güvenliği için tren hız limitinin 5 km/saate düşürülmesinin ardından seyahatin hız ve konforunun etkilenmesi nedeniyle vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine EGO Genel Müdürlüğü harekete geçti. Akademisyenlerin görüş ve önerileri doğrultusunda hattın, hatalı dolgu yapılan 129 metrelik kısmının altyapısı 10 Ağustos-10 Eylül 2022 tarihleri arasında değiştirilecek. Çalışma sırasında İstanbul Yolu, Botanik, Mesa ve Batı Merkez İstasyonlarında işletme yapılamayacağı için vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları amacıyla Eryaman 1-2 ve Batıkent İstasyonları arasında otobüs aktarması yapılacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgedeki tren işletmesi, daha güvenli, daha konforlu ve seyahat süresi kısalmış olarak tekrar vatandaşların hizmetine sunulacak.
10 Ağustos-10 Eylül 2022 tarihleri arasında planlanan çalışma esnasında İstanbul Yolu, Botanik, Mesa ve Batı Merkez İstasyonlarında seferler düzenlenmeyecek. Çalışma sırasında mağduriyet yaşanmaması için vatandaşlar, Eryaman 1-2 ve Batıkent İstasyonları arasında otobüs aktarmasıyla taşınacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!