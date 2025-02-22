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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara merkezli 7 ilde 56 sahte içki operasyonu | Son dakika haberleri

        Ankara merkezli 7 ilde 3 ayda 56 sahte içki operasyonu

        Ankara merkezli 7 ilde son 3 ayda sahte içki imalat ve satışına yönelik 56 operasyon düzenlendi, 155 şüpheli gözaltına alındı, 35'i tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 17:30 Güncelleme: 22.02.2025 - 17:30
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        Ankara merkezli 7 ilde 56 sahte içki operasyonu
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        Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üreticileri ve satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

        Yaklaşık 3 ay süren çalışmada ekipler, Ankara merkezli Konya, Düzce, Eskişehir, Niğde, İzmir ve İstanbul olmak üzere 7 ilde 56 operasyon gerçekleştirdi.

        155 KİŞİDEN 35'İ TUTUKLANDI

        Operasyonlarda 155 şüpheli gözaltına alınırken, 35 kişi tutuklandı, 37 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Ayrıca operasyonlarda toplam piyasa değeri yaklaşık 150 milyon lira olduğu değerlendirilen 19 bin 935 şişe satışa ve kullanıma hazır halde sahte içki, 7 etil alkol damıtma kazanı, toplam 240 ton sahte içki yapımında kullanılan etil ve metil alkol, 7 bin 63 sahte içki yapımında kullanılan materyal ele geçirildi.

        65 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Öte yandan; Ankara'da geçen yılın aralık ayından bugüne sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e yükselirken, hastanelerde entübe olanların sayısının ise 15 olduğu belirtildi. Sahte içki nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin yaş ortalamasının 60 olduğu da öğrenildi.

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        #sahte içki
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