Ankara Kent Konseyi 6'ncı Genel Kurulu gerçekleştirildi

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Kurulda konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Biz bu kenti sadece bize oy verenlerle değil,, kentin %100'ü ile herkesle birlikte idare etmek istiyoruz. Herkesi yönetime katılmasını istiyoruz. Ankara için fikri olan herkesin mutlaka buraya gelip fikrini söylemesini istiyoruz Bu şekilde kenti birlikte idare etme deyince her görüşten davet edildi. geçen dönemden eksiklerimize de bakarak daha tecrübeli bir şekilde kenti hep birlikte yöneteceğiz. Ankara'ya hizmet etmek için mutlaka el ele vermek gerekiyordu.” diye konuştu.

Ankara Kent Konseyi Başkanlığına seçilen Halil İbrahim Yılmaz ise “Kentin 4 milyonun temsilini sağlayan 2 bin 800 kişi demokrasi çığlığı atıp kent yönetimine katkı vermek için bir araya geldi. Rantı, kamplaşmayı, kavgayı değil; kardeşliği, gelecek kuşakları önemsiyoruz. Farklılıklarımızın zenginlik olduğunu tekrardan anladık. Kamplaşmayı değil, kucaklaşmayı benimsedik." dedi.

Ankara Kent Konseyi’nin kurullarında aralarında siyaset, yerel yönetim, bürokrasi, medya, akademisyen, sivil toplum, iş dünyasının önde gelen isimleri bulunuyor. Yeni dönem Onur Kurulu’nda Prof. Dr. Mehmet Haberal, Murat Karayalçın, Prof. Dr. Ruşen Keleş, Ömer M. Koç, Prof. Dr. İlhan Tekeli ve Doç. Dr. Mustafa Tuna yer alıyor. Ankara Kent Konseyi Başkanlığına Halil İbrahim Yılmaz’ın seçildiği Yürütme Kurulu 78 isimden oluşurken, üye olarak Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Aydın Özsoy, eski vali Dr. Enis Yeter, tiyatro oyuncusu Tevfik Volkan Severcan gibi isimler yer alıyor.

Aralarında eski devlet bakanlarından; Zeki Sezer, İbrahim Tez, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Habertürk Ciner Medya Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, eski vali Prof. Dr. Mehmet Ulvi Saran, Prof. Dr. Sencer Ayata ve Ankara ilçe belediye başkanlarının da bulunduğu Danışma Kurulu’nda da 69 isim yer alıyor. Yüksek İstişare Kurulu’nda ise 74 isim bulunuyor.