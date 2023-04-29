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Ankara Keçiörengücü - Manisa FK: 0-3 (MAÇ SONUCU)

Manisa FK, Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında konuk olduğu Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup etti.

Giriş: 29.04.2023 - 16:06 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara Keçiörengücü - Manisa FK: 0-3 (MAÇ SONUCU)
AA

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Manisa FK, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup etti.

Stat: Aktepe

Hakemler: Hüseyin Göçek, Şenol Bektaş, Mehmet Pekmezci

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Barış Yardımcı (Dk. 74 Malle), Alpay Çelebi, Taha Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan, Mikail Okyar, Abdullah Aydın (Dk. 46 Bekir Karadeniz), Bardhi (Dk. 64 Caner Aktaş) , Hamza Gür (Dk. 46 Anderson), Melih İnan (Dk. 46 Jallow), Rashad

Manisa FK: Ömer Kahveci, Muhammet Taha Şahin (Dk. 90 Ayberk Karapo), Metehan Baltacı, Alioune, Domgjonas, Burak Altıparmak, Gakpa (Dk. 88 Anıl Koç), Fernandes (Dk. 88 Mehmet Uysal), Burak Çoban (Dk. 88 Diallo), Kaan Manak, Ballou (Dk. 72 Yannick)

Goller: Dk. 34 Gakpa, Dk. 80 Burak Çoban, Dk. 90 Mehmet Uysal (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 8 Taha Batuhan Yayıkcı, Dk. 71 Bekir Karadeniz, Dk. 76 Anderson (Ankara Keçiörengücü), Dk. 71 Domgjonas, Dk. 81 Burak Çoban (Manisa FK)

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