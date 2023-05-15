Ankara Keçiören Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Ankara Keçiören Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Ankara Keçiören başta olmak üzere yurt genelinde birçok ilçeden resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Ankara Keçiören Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Ankara Keçiören seçim sonuçları ve canlı takip ekranı... Ankara Keçiören Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Ankara Keçiören Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İlçe genelinde yüzde 90.38 seçime katılım oranı sağlanırken saat 06:01 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 100 oldu. Ankara Keçiören Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 323.913 oyla yüzde 52.53 - Kemal Kılıçdaroğlu: 247.143 oyla yüzde 40.08 - Sinan Oğan: 43.745 oyla yüzde 7.09 - Muharrem İnce: 1.806 oyla yüzde 0.29 oy aldı.



Ankara Keçiören 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Recep Tayyip Erdoğan: 323.913 oyla yüzde 52.53Kemal Kılıçdaroğlu: 247.143 oyla yüzde 40.08Sinan Oğan: 43.745 oyla yüzde 7.09Muharrem İnce: 1.806 oyla yüzde 0.29

Ankara Keçiören Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 90.47 oranında katılımın sağlandığı ilçe genelinde, sandıklar saat 06:01 itibarıyla yüzde 100 oranında açıldı. 2023 Ankara Keçiören milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 326.873 oyla yüzde 53.06 - Millet İttifakı: 228.931 oyla yüzde 37.17 - Ata İttifakı: 24.777 oyla yüzde 4.02 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 23.538 oyla yüzde 3.82 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 1.052 oyla yüzde 0.17 aldı. Saat 06:01 itibarıyla 2023 Ankara Keçiören milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Cumhur İttifakı: 326.873 oyla yüzde 53.06Millet İttifakı: 228.931 oyla yüzde 37.17Ata İttifakı: 24.777 oyla yüzde 4.02Emek ve Özgürlük İttifakı: 23.538 oyla yüzde 3.82Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 1.052 oyla yüzde 0.17AK Parti: 228.452 oyla yüzde 37.08CHP: 149.923 oyla yüzde 24.34İYİ Parti: 79.008 oyla yüzde 12.83MHP: 71.206 oyla yüzde 11.56ZP: 23.342 oyla yüzde 3.79YENİDEN REFAH: 19.596 oyla yüzde 3.18YEŞİL SOL: 14.812 oyla yüzde 2.40TİP: 8.726 oyla yüzde 1.42BBP: 7.619 oyla yüzde 1.24MEMLEKET: 6.010 oyla yüzde 0.98AP: 1.435 oyla yüzde 0.23GENÇ: 1.217 oyla yüzde 0.20ANAP: 969 oyla yüzde 0.16MP: 660 oyla yüzde 0.11AB: 552 oyla yüzde 0.09TKP: 481 oyla yüzde 0.08SOL PARTI: 447 oyla yüzde 0.07GBP: 337 oyla yüzde 0.05MİLLİYOL: 324 oyla yüzde 0.05HAKPAR: 202 oyla yüzde 0.03HKP: 160 oyla yüzde 0.03TKH: 124 oyla yüzde 0.02YP: 60 oyla yüzde 0.01