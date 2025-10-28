Ankara - Karagöl kaç kilometre? Ankara - Karagöl arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Ankara - Karagöl kaç kilometre? Ankara - Karagöl arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Türkiye'de "Karagöl" adını taşıyan pek çok doğal güzellik bulunur; Artvin'in sarp dağlarındaki masalsı gölden, İzmir'in efsanelere konu olmuş zirvesindeki gizemli göle kadar... Ancak Ankaralılar için "Karagöl" dendiğinde akla ilk gelen, şehrin hemen yanı başındaki, Çubuk ilçesi sınırlarında yer alan ve özellikle hafta sonları doğayla iç içe olmak isteyenlerin akınına uğrayan o yemyeşil tabiat parkıdır. Bu yazıda, başkentin bu en yakın "Karagöl'ü" ile arasındaki mesafeyi, ulaşım yollarını ve bu keyifli yolculuğun sonunda sizi nelerin beklediğini detaylı bir şekilde ele alacağız.

ANKARA - KARAGÖL KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

REKLAM advertisement1

Ankara ile en çok ziyaret edilen ve şehre en yakın konumda bulunan Çubuk Karagöl arasındaki mesafe, yola çıkılan başlangıç noktasına göre küçük farklılıklar gösterse de, ortalama bir değer vermek mümkündür. Ankara'nın merkezi olarak kabul edilen Kızılay Meydanı'ndan yola çıkıldığında, Ankara - Karagöl kaç kilometre sorusunun yanıtı yaklaşık olarak 75 kilometredir. Benzer şekilde, Ulus Meydanı veya diğer merkezi noktalardan yapılacak ölçümlerde de bu mesafe 70 ila 80 kilometre arasında değişecektir.

REKLAM Bu mesafe, başkentin yoğun trafiğinden ve şehir merkezinden tamamen uzaklaşarak, kendinizi bir anda ormanlık bir alanın ve serin bir gölün kıyısında bulabilmeniz için oldukça ideal bir uzaklıktır. Dolayısıyla, Ankara - Karagöl kaç km diye merak edenler için bu yolculuğun, günübirlik bir gezi veya kısa bir hafta sonu kaçamağı için son derece uygun olduğunu söyleyebiliriz. ANKARA - KARAGÖL ARASI MESAFE NE KADAR? Peki, bu 75 kilometrelik Ankara - Karagöl arası mesafe ne kadar bir güzergahı kapsıyor ve yolculuk nasıl ilerliyor? Ankara'dan Çubuk Karagöl'e ulaşım, oldukça basit ve konforlu bir rota üzerinden özel araçla sağlanmaktadır. Yolculuğun büyük bir kısmı, iyi kalitede asfalt yollardan oluşur. Şehir Merkezinden Havalimanı Yoluna Çıkış: Ankara merkezinden (Kızılay, Ulus, Çankaya vb.) öncelikle Esenboğa Havalimanı yönüne doğru, yani Protokol Yolu (İrfan Baştuğ Caddesi) veya Konya Yolu üzerinden Ankara Çevre Yolu'na bağlanarak ilerlenir.

Ankara merkezinden (Kızılay, Ulus, Çankaya vb.) öncelikle Esenboğa Havalimanı yönüne doğru, yani Protokol Yolu (İrfan Baştuğ Caddesi) veya Konya Yolu üzerinden Ankara Çevre Yolu'na bağlanarak ilerlenir. Havalimanı Yolu (Özal Bulvarı): Çevre yolundan Esenboğa Havalimanı çıkışına girildikten sonra, uzun ve düz bir yol olan Özal Bulvarı üzerinde kuzey yönüne doğru devam edilir.

Çevre yolundan Esenboğa Havalimanı çıkışına girildikten sonra, uzun ve düz bir yol olan Özal Bulvarı üzerinde kuzey yönüne doğru devam edilir. Çubuk ve Şabanözü Ayrımı: Havalimanı kavşağını geçtikten sonra yol, Çubuk ve Şabanözü yönüne doğru devam eder. Bu noktadan itibaren şehirlerarası yol standartlarında bir güzergah başlar.

Havalimanı kavşağını geçtikten sonra yol, Çubuk ve Şabanözü yönüne doğru devam eder. Bu noktadan itibaren şehirlerarası yol standartlarında bir güzergah başlar. Çubuk İlçe Merkezini Geçiş: Yol üzerinde Çubuk ilçe merkezine ulaşılır. Karagöl tabelaları bu noktadan itibaren belirmeye başlar. İlçe merkezini geçtikten sonra Karagöl yönüne doğru sapılır.

Yol üzerinde Çubuk ilçe merkezine ulaşılır. Karagöl tabelaları bu noktadan itibaren belirmeye başlar. İlçe merkezini geçtikten sonra Karagöl yönüne doğru sapılır. Karagöl Yolu: Çubuk merkezden sonraki yaklaşık 25-30 kilometrelik kısım, ormanlık alana doğru tırmanan, daha virajlı ama manzarası keyifli bir yoldur. Bu yol sizi doğrudan Karagöl Tabiat Parkı'nın girişine ulaştırır. ANKARA - KARAGÖL NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? REKLAM Ankara'dan özel araçla yola çıktığınızda, Ankara - Karagöl ne kadar sürede gidilir sorusunun cevabı, trafik ve yol koşullarına bağlı olarak ortalama 1 saat 15 dakika ile 1 saat 45 dakika arasında değişmektedir. Hafta İçi Sakin Saatler: Eğer hafta içi, sabah veya öğlen saatlerinde yola çıkarsanız, şehir trafiğine takılmadan yaklaşık 1 saat 20 dakika gibi bir sürede Karagöl'e ulaşabilirsiniz.

Eğer hafta içi, sabah veya öğlen saatlerinde yola çıkarsanız, şehir trafiğine takılmadan yaklaşık 1 saat 20 dakika gibi bir sürede Karagöl'e ulaşabilirsiniz. Hafta Sonu ve Tatil Günleri: Özellikle Pazar sabahları veya bayram tatillerinde, hem şehir çıkışında hem de Karagöl'e yaklaşırken yolda bir yoğunluk yaşanabilir. Bu gibi durumlarda yolculuk süresi 2 saate kadar uzayabilir.

Özellikle Pazar sabahları veya bayram tatillerinde, hem şehir çıkışında hem de Karagöl'e yaklaşırken yolda bir yoğunluk yaşanabilir. Bu gibi durumlarda yolculuk süresi 2 saate kadar uzayabilir. Kış Koşulları: Kış aylarında, özellikle Çubuk merkezden sonraki dağlık yolda kar yağışı ve buzlanma görülebilir. Bu koşullarda yolculuk süresi artacaktır ve kış lastiği gibi gerekli önlemlerin alınması hayati önem taşır. ÇUBUK KARAGÖL TABİAT PARKI Ankara-Karagöl yolculuğunun sonunda ulaşılan yer, sadece bir gölden ibaret değildir. Burası, bir heyelan set gölü olan ve etrafı yemyeşil ormanlarla çevrili, koruma altındaki bir tabiat parkıdır. Göl, volkanik bir arazide oluşmuştur ve bu jeolojik yapı, çevresindeki bitki örtüsünün zenginliğini artırmıştır.

REKLAM Ziyaretçiler burada piknik yapabilir, gölün etrafındaki yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüş parkurunda doğa yürüyüşü yapabilir, bol bol fotoğraf çekebilir ve orman havasının tadını çıkarabilirler. Özellikle ilkbahar aylarında açan çiçekler ve canlanan doğa, sonbahar aylarında ise sarı ve kırmızının her tonuna bürünen yapraklar, Karagöl'ü her mevsim farklı bir güzellikte sunar. TÜRKİYE'DEKİ DİĞER ÜNLÜ KARAGÖLLER VE ANKARA'YA MESAFELERİ Karagöl isminin popülerliği nedeniyle, Ankara'dan diğer ünlü Karagöllere olan mesafeler de sıkça merak edilir. Ancak bu mesafeler, Çubuk Karagöl ile kıyaslanamayacak kadar uzundur: Artvin (Borçka) Karagöl: Doğu Karadeniz'in en masalsı yerlerinden biri olan bu göl, Ankara'ya yaklaşık 1000 kilometre uzaklıktadır ve en az 12-13 saatlik bir araba yolculuğu gerektirir.

Doğu Karadeniz'in en masalsı yerlerinden biri olan bu göl, Ankara'ya yaklaşık uzaklıktadır ve en az 12-13 saatlik bir araba yolculuğu gerektirir. İzmir (Yamanlar) Karagöl: Ege'nin en bilinen Karagöl'ü olan ve Tantalos efsanesiyle anılan bu göl, Ankara'ya yaklaşık 650 kilometre uzaklıktadır ve yaklaşık 7-8 saatlik bir sürüş mesafesindedir. Bu karşılaştırma, Ankara'da yaşayanlar için Çubuk Karagöl'ün ne kadar değerli ve ulaşılabilir bir doğal kaçış noktası olduğunu açıkça göstermektedir. Sadece bir buçuk saatlik bir yolculukla, sanki bambaşka bir coğrafyaya, Karadeniz'in bir yaylasına gelmiş gibi hissedebilirsiniz. Bu özellik, onu başkentin en kıymetli doğal hazinelerinden biri yapmaktadır.