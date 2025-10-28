Ankara - Karagöl kaç kilometre? Ankara - Karagöl arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?
Ankara'nın yoğun şehir temposundan, beton yapılarından ve bozkırın alışıldık sarı tonlarından sıyrılıp, kısa bir yolculukla ulaşılabilen bir doğa vahası olan Karagöl, başkent sakinleri ve şehri ziyaret edenler için adeta bir nefes alma noktasıdır. Çam ve meşe ağaçlarının çevrelediği, sakin sularıyla huzur veren bu göl, özellikle hafta sonları doğayla baş başa kalmak isteyenlerin en popüler kaçış rotalarından birini oluşturur. Peki, bu popüler rota Ankara'ya gerçekte ne kadar uzaklıkta ve bu keyifli yolculuk ne kadar sürüyor?
Türkiye'de "Karagöl" adını taşıyan pek çok doğal güzellik bulunur; Artvin'in sarp dağlarındaki masalsı gölden, İzmir'in efsanelere konu olmuş zirvesindeki gizemli göle kadar... Ancak Ankaralılar için "Karagöl" dendiğinde akla ilk gelen, şehrin hemen yanı başındaki, Çubuk ilçesi sınırlarında yer alan ve özellikle hafta sonları doğayla iç içe olmak isteyenlerin akınına uğrayan o yemyeşil tabiat parkıdır. Bu yazıda, başkentin bu en yakın "Karagöl'ü" ile arasındaki mesafeyi, ulaşım yollarını ve bu keyifli yolculuğun sonunda sizi nelerin beklediğini detaylı bir şekilde ele alacağız.
ANKARA - KARAGÖL KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?
Ankara ile en çok ziyaret edilen ve şehre en yakın konumda bulunan Çubuk Karagöl arasındaki mesafe, yola çıkılan başlangıç noktasına göre küçük farklılıklar gösterse de, ortalama bir değer vermek mümkündür. Ankara'nın merkezi olarak kabul edilen Kızılay Meydanı'ndan yola çıkıldığında, Ankara - Karagöl kaç kilometre sorusunun yanıtı yaklaşık olarak 75 kilometredir. Benzer şekilde, Ulus Meydanı veya diğer merkezi noktalardan yapılacak ölçümlerde de bu mesafe 70 ila 80 kilometre arasında değişecektir.
Bu mesafe, başkentin yoğun trafiğinden ve şehir merkezinden tamamen uzaklaşarak, kendinizi bir anda ormanlık bir alanın ve serin bir gölün kıyısında bulabilmeniz için oldukça ideal bir uzaklıktır. Dolayısıyla, Ankara - Karagöl kaç km diye merak edenler için bu yolculuğun, günübirlik bir gezi veya kısa bir hafta sonu kaçamağı için son derece uygun olduğunu söyleyebiliriz.
ANKARA - KARAGÖL ARASI MESAFE NE KADAR?
Peki, bu 75 kilometrelik Ankara - Karagöl arası mesafe ne kadar bir güzergahı kapsıyor ve yolculuk nasıl ilerliyor? Ankara'dan Çubuk Karagöl'e ulaşım, oldukça basit ve konforlu bir rota üzerinden özel araçla sağlanmaktadır. Yolculuğun büyük bir kısmı, iyi kalitede asfalt yollardan oluşur.
ANKARA - KARAGÖL NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?
Ankara'dan özel araçla yola çıktığınızda, Ankara - Karagöl ne kadar sürede gidilir sorusunun cevabı, trafik ve yol koşullarına bağlı olarak ortalama 1 saat 15 dakika ile 1 saat 45 dakika arasında değişmektedir.
ÇUBUK KARAGÖL TABİAT PARKI
Ankara-Karagöl yolculuğunun sonunda ulaşılan yer, sadece bir gölden ibaret değildir. Burası, bir heyelan set gölü olan ve etrafı yemyeşil ormanlarla çevrili, koruma altındaki bir tabiat parkıdır. Göl, volkanik bir arazide oluşmuştur ve bu jeolojik yapı, çevresindeki bitki örtüsünün zenginliğini artırmıştır.
Ziyaretçiler burada piknik yapabilir, gölün etrafındaki yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüş parkurunda doğa yürüyüşü yapabilir, bol bol fotoğraf çekebilir ve orman havasının tadını çıkarabilirler. Özellikle ilkbahar aylarında açan çiçekler ve canlanan doğa, sonbahar aylarında ise sarı ve kırmızının her tonuna bürünen yapraklar, Karagöl'ü her mevsim farklı bir güzellikte sunar.
TÜRKİYE'DEKİ DİĞER ÜNLÜ KARAGÖLLER VE ANKARA'YA MESAFELERİ
Karagöl isminin popülerliği nedeniyle, Ankara'dan diğer ünlü Karagöllere olan mesafeler de sıkça merak edilir. Ancak bu mesafeler, Çubuk Karagöl ile kıyaslanamayacak kadar uzundur:
Bu karşılaştırma, Ankara'da yaşayanlar için Çubuk Karagöl'ün ne kadar değerli ve ulaşılabilir bir doğal kaçış noktası olduğunu açıkça göstermektedir. Sadece bir buçuk saatlik bir yolculukla, sanki bambaşka bir coğrafyaya, Karadeniz'in bir yaylasına gelmiş gibi hissedebilirsiniz. Bu özellik, onu başkentin en kıymetli doğal hazinelerinden biri yapmaktadır.