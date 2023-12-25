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Modern Türkiye’nin başkenti olan Ankara, köklü tarihiyle de dikkat çekmektedir. 5000 yıllık geçmişiyle adından söz ettiren şehir, Anadolu’nun tam ortasında konumlandığından dolayı zamanında onlarca medeniyete de ev sahipliği yapmıştır. Şehrin ismi Frig dilinde “gemi çapası” anlamına gelmektedir. Öyle ki yapılan arkeolojik çalışmalar ışığında bozuk paralar üzerinde gemi çapası simgesine rastlanılmıştır. Şehir özellikle 1950’li yıllardan sonra Anadolu’dan çok fazla göç almıştır; bu sebeple 1984 yılında büyükşehir statüsüne geçmiştir. Büyükşehir statüsüyle birlikte daha çok altyapı çalışması yapılmıştır. Ankara’nın nüfusu 2023 itibariyle 5 milyon 846 bin 533'tür. Ankara’nın 25 ilçesi bulunmasına karşılık bu ilçelerden 9’u merkez ilçedir. Toplam 25 ilçenin isimleri şunlardır: Akyurt, Altındağ, Ayaş, Balâ, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle.

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Ankara'nın İlçeleri

Yüz ölçümü olarak ülkemizin üçüncü büyük şehri olan Ankara, coğrafi açıdan Türkiye’nin merkezine oldukça yakın bir konumda yer almaktadır. Ekonomik etkinliği büyük ölçüde ticaret ve sanayiye dayalı olan şehrin ekonomisi Cumhuriyet’in ilk yıllarında tarım ve hayvancılığa dayalıydı. Günümüzde ise tarım ve hayvancılığın ağırlığı giderek azalmaktadır. Ankara’nın 25 ilçesi, büyükşehir belediyesi dâhil toplam 26 belediye bulunmaktadır. Toplam 25 ilçeden oluşan şehrin en kalabalık ilçelerini Keçiören ve Çankaya ilçeleri oluşturmaktadır. Nüfus yoğunluğunun en az olduğu ilçe ise Evren ilçesidir. İşte, alfabetik sıraya göre Ankara’nın ilçeleri:

Akyurt

Altındağ

Ayaş

Bala

Beypazarı

Çamlıdere

Çankaya

Çubuk

Elmadağ

Etimesgut

Evren

Gölbaşı

Güdül

Haymana

Kahramankazan

Kalecik

Keçiören

Kızılcahamam

Mamak

Nallıhan

Polatlı

Pursaklar

Şereflikoçhisar

Sincan

Yenimahalle

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Ankara Merkez İlçeleri

Ankara, ülkemizin başkenti olması bakımından yakın tarih meraklıların ilgisi dâhilinde bir ilimizdir. Arkeolojik buluntular ışığında şehrin yerleşik düzeni oldukça eskilere dayanmaktadır. Ancak tüm kalıntılara rağmen şehrin kim tarafından, ne zaman kurulduğu yönünde bilgi elde edilmemiştir. Tarih boyunca birden fazla medeniyete ev sahipliği yapan Ankara, 23 Nisan 1920 kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, hükümet merkezini Ankara olarak ilan etmiştir. Böylelikle Ankara, İstiklal Savaşı’nın idare edildiği bir merkez haline gelmiştir. 1923 yılında başkent ilan edilmesiyle kentin bugünkü gelişiminin de önü açılmıştır. Cumhuriyet ilanından sonra kentte hızlı imar çalışmalarına başlandı. Böylelikle bir kent olarak gelişiminin ilk adımları atıldı. Ankara şehrinde toplam 25 ilçe yer almasına karşılık bu ilçelerden 9’u merkez ilçelerdir. İşte, Ankara’nın merkez ilçeleri:

Altındağ

Çankaya

Etimesgut

Gölbaşı

Keçiören

Mamak

Pursaklar

Sincan

Yenimahalle

Ankara İlçeler Haritası

Ankara hem geniş bir yüzölçümüne hem de çok fazla ilçe belediyesine sahip olan bir şehirdir. İlçelerin konumlarını ve birbirlerine olan sınırlarını görmek için ilçeler haritasından faydalanabilirsiniz. İşte, Ankara ilçeler haritası:

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