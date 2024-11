Ankara Film Festivali 15 Kasım'a kadar sürecek

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun destekleriyle ve Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 35. Ankara Film Festivali, 15 Kasım'a kadar Büyülü Fener Kızılay Sineması’nda gerçekleşecek.

REKLAM advertisement1 15 ülkeden, 43 yönetmenin toplam 58 filmi sinemaseverlerle buluşturacak festivalin biletleri, Biletinal üzerinden ve Büyülü Fener Kızılay Sineması gişelerinden satın alınabiliyor. GELECEĞİN SİNEMACILARINA ÖZEL ASKIDA BİLET Bu yıl ayrıca, Ankara’daki İletişim Fakülteleri, Sinema-TV ve Film Tasarımı bölümü öğrencilerine yönelik Askıda Bilet uygulaması geçerli olacak. Festival boyunca ilk iki seansta geçerli olacak kampanya, her gösterim için 10 öğrenciye ücretsiz bilet hakkı sunuyor. Sinema gönüllüsü Dr. Rabia Gürses Özden’in destekleriyle hayata geçirilen Askıda Bilet uygulamasından, Ankara Üniversitesi’nin İletişim Fakültesi, Başkent Üniversitesi’nin Film Tasarımı Bölümü, Hacettepe Üniversitesi’nin İletişim Fakültesi, Başkent Üniversitesi’nin Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin İletişim Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Fotoğraf ve Video ve Görsel İletişim Tasarım Bölümleri, Bilim Üniversitesi’nin Yeni Medya ve İletişim Bölümü ve Bilkent Üniversitesi’nin İletişim ve Tasarım bölümlerindeki öğrenciler yararlanabilecek. Öğrenciler seans öncesi, öğrenci kartlarını göstererek biletlerini gişeden alabilecekler.

REKLAM MÜJDAT GEZEN VE ŞEFİKA KUTLUER'E ONUR ÖDÜLÜ Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu’nun kararıyla belirlenen Onur Ödülleri dört farklı kategoride verilecek. Bu yıl Aziz Nesin Emek Ödülü, oyuncu, yönetmen, şair ve eğitmen Müjdat Gezen’e, Sanat Çınarı Ödülü, flüt virtüözü Şefika Kutluer’e ve Kitle İletişim Ödülü de prodüktör Kurtuluş Özyazıcı’ya sunulacak. Festivalin bu yıl üçüncüsünü sunacağı Vakıf Özel Ödülü ise kurgucu, yönetmen ve yapımcı Selda Taşkın ile oyuncu Berkay Ateş’e verilecek.

JÜRİ BAŞKANI ONUR SAYLAK Festivalin Ulusal Uzun Film Yarışması’nda jüri başkanlığını Onur Saylak üstleniyor. Jüride ise oyuncu Burcu Biricik, yazar, film eleştirmeni ve eğitmen Burçak Evren, kurgucu Çiçek Kahraman ve oyuncu Serkan Keskin, yılın en iyi filmini birlikte seçecek. REKLAM UZUN FİLM YARIŞMASI'NDA 10 FİLM 12 kategoride ödüllerin verileceği Ulusal Uzun Film Yarışması’nda yarışacak 10 film, Aydan Özsoy, İrfan Demirkol ve Murat Erşahin’den oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucu belirlendi. Bu yıl ana jüri karşısına, Sinan Kesova’nın “Büyük Kuşatma”, Erkan Tahhuşoğlu’nun “Döngü”, Ayçıl Yeltan’ın “Fidan”, Türker Süer’in “Gecenin Kıyısı”, Belkıs Bayrak’ın “Gülizar”, Hikmet Kerem Özcan’ın “Hakkı”, Murat Fıratoğlu’nun “Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri”, Murat Düzgünoğlu’nun “Köpekle Kurt Arasında”, Nadim Güç’ün “Mukadderat” ve Doğuş Algün’ün “Ölü Mevsim” adlı filmleri çıkıyor.

YARIŞMADA 8 BELGESEL VAR Türkiye’den yılın önemli belgesellerini bir araya getirecek Belgesel Film Yarışması’na bu yıl 87 başvuru oldu. Hacer Koç Yıldız, Dr. Özgür İpek ve Yasin Semiz’den oluşan ön jüri; Aybüke Avcı’nın “Domates Biber Depresyon”, Esin Özalp Öztürk’ün “Işığın Hasadı”, Hasan Ete’nin “İyi Ölüm”, Zehra Yiğit ve Perihan Taş Öz’ün “Kilikya'ya Yolculuk: Fejes'in İzinde”, Baran İsmail Ulaş’ın “Kökleri Dışarıda”, Sevinç Baloğlu’nun “Oya”, Bahar Bektaş’ın “Sürgün Asla Bitmez” ile İlkay Nişancı’nın “Zamanın Kıyısında Sınav” adlı filmlerini finalist olarak belirledi.

REKLAM Yönetmen ve yapımcı Nihan Gider Işıkman, yönetmen ve fotoğraf sanatçısı Ulaş Tosun ile yönetmen ve yazar Berna Gençalp’in ana jüriliğinde gerçekleşecek yarışmada bir filme, 45 bin TL destekli En İyi Film Ödülü verilecek. 14 KISA FİLM YARIŞIYOR 174 başvurunun olduğu ve İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğretim görevlisi ve yönetmen Dr. Özgür Arık, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim görevlisi Fulten Larlar ve yönetmen Vehbi Bozdağ’ın ön jüriliğinde gerçekleşen Ulusal Kısa Film Yarışması’nda bu yıl 14 film yarışıyor.

Oyuncu Ece Yüksel, yazar, senarist ve yapımcı Melikşah Altuntaş ile akademisyen ve yazar Ruken Öztürk’ün ana jüriliğinde gerçekleşen yarışmada; Ahmet Toğaç’ın “Aç Açına”, Umut Şilan Oğurlu’nun “Dilan Hakkında Konuşmalıyız”, Mehveş Topçuoğlu’nun “Eko”, Selin Öksüzoğlu’nun “Görüşürüz Kaplumbağa”, Oben Yılmaz’ın “Günaydın Anne”, Adil Burak Aydın’ın “Hayaller, Umutlar ve Dönen Yunuslar”, Sema Güler’in “Kabuk”, F. Nur Özkaya’nın “Kaçmandan Çok Korktum”, Çamran Azizoğlu’nun “Kravat”, Yakup Tekintangaç’ın “Mori”, Mert Erez’in “Rehber”, Kadri Doğan’ın “Sinan”, Deniz Büyükkırlı’nın “Tavuk Suyuna Çorba” ve Erman German’ın “Telaşlı Parlama” adlı filmleri yer alıyor.

ANKARA FİLMLERİNE VEKAM ÖDÜLÜ Ankara Film Festivali’nin 2020’den beri Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) ile ortaklaşa düzenlediği Ankara Filmleri Yarışması’nda bu yıl üç film yer alıyor. Ankara temalı belgesel ya da kısa filmlerin başvurduğu yarışmada, Musa Ak ile Hasan Basri Özdemir’in yönettiği “Bir Orkestranın İzinde”, Burkay Doğan ile Hüseyin Kete’nin yönettiği “Burası Son Durak: Ankara'nın Başkenti” ve Deniz Zorlu ile Eda Arısoy’un yönettiği “Çıkıştan Sonra” (2024) adlı filmler, 30 bin TL destekli VEKAM Ödülü için yarışacak. Jüriliğini Kerime Senyücel, Prof. Dr. İpek Çelik Rappas ve Hacer Koç Yıldız’ın yaptığı yarışmanın kazananı festivalin kapanış töreninde belli olacak ve film ayrıca, VEKAM Kütüphanesi ve Arşivi’ne girecek ve akademik araştırmalara açılacak.

REKLAM 35. YAŞA ÖZEL Bu yıl 35. yılını kutlayacak Ankara Film Festivali’nin “35’e Özel” seçkisi, festival tarihinde En İyi Film Ödülü’nü almış üç filmi yıllar sonra yeniden izleyiciyle buluşturuyor. Seçkide, Ömer Kavur’un “Gizli Yüz” (1991), Tomris Giritlioğlu’nun “Salkım Hanımın Taneleri” (1999) ve Özcan Alper’in “Sonbahar” (2008) adlı filmleri yer alıyor.

DÜNYANIN FİLMİ ANKARA'DA Yılın ödüllü filmlerinin yanı sıra özel seçkilere yer verecek Dünya Sineması, dört farklı seçkide, 11 ülkeden 17 yönetmenin toplam 19 filmini sinema tutkunlarıyla buluşturuyor. REKLAM Cannes, Berlin gibi dünya festivallerinin 2024 programlarından 6 filmin gösterileceği Festivallerden seçkisinde, David Cronenberg’in “Kefenler” (The Shrouds), Mohammad Rasoulof’un “Kutsal İncirin Tohumu” (The Seed of the Sacred Fig), Christophe Honoré’nin “Marcello Mio”, Emanuel Pârvu’nun “Dünyanın Sonuna Üç Kilometre” (Three Kilometers To The End Of The World), Piero Messina’nın “Farklı Bir Son” (Another End) ve Neri Marcorè’nin “Zamora” adlı filmleri Ankara’da ilk kez seyirciyle buluşacak.

Dünya Sineması bölümü sürprizlerinden biri de, sinema tarihini derinden etkilemiş Fransız auteur François Truffaut’nun ölümünün 40. yılına özel hazırlanan “Hep Yeni: François Truffaut” adlı seçki olacak. Institut français Türkiye’nin katkılarıyla hazırlanan seçki, Fransız Yeni Dalga hareketinin yaratıcılarından olan ve yenilikçi anlatım tekniklerinin yanı sıra kişisel hikâye anlatımıyla da sinemada devrim yaratmış Truffaut’nun “400 Darbe” (The 400 Blows, 1959), “Adèle H.'nin Öyküsü” (The Story of Adèle H., 1975) ve “Neşeli Pazar” (Confidentially Yours, 1983) adlı filmlerini restore edilmiş kopyalarıyla izleyiciyle buluşturacak.

REKLAM Özgün hikâyeleri ve aldıkları ödüllerle dikkat çeken kadın yönetmenlerin başarısını kutlayan “Bir Kadın Filmi” adlı seçki ise, gelecekte isimlerini sıklıkla duyacağımız 7 kadın yönetmenle tanıştırıyor bizi. Seçkide, Hindistanlı yönetmen Payal Kapadia’nın Cannes’da Büyük Jüri Ödülü’nü kazanan “Aydınlık Hayallerimiz” (All We Imagine As Light, 2024), Fransız sinemasının yükselen yıldızlarından ve “Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi”nin (Portrait of a Lady on Fire, 2019) oyuncusu olarak da tanıdığımız Noemie Merlant’ın “Balkondaki Kadınlar” (The Balconettes, 2024), Belçika’nın tanınmış oyuncusu Veerle Baetens’in Sundance Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu dalında Jüri Ödülü kazanan “Eridiğinde” (When It Melts), Gürcü yönetmen Dea Kulumbegashvili’nin Venedik Film Festivali’nde Özel Jüri Ödülü’nü alan “Nisan” (April, 2024), İspanyalı yönetmen Mar Coll’un Locarno’dan Özel Mansiyon alan “Salve Maria” (2024), Litvanyalı yönetmen Saulė Bliuvaitė’nin Locarno Film Festivali’nde En İyi Film seçilen “Toksik” (Toxic, 2024) ve Fransız yönetmen Agathe Riedinger’in Cannes’da Altın Palmiye için yarışan “Vahşi Elmas” (Wild Diamond, 2024) adlı filmleri gösterilecek.

Dünya Sineması bölümünün bir diğer seçkisi ise, Goethe Institut ile German Films’in destekleriyle hazırlanan Kino 2024 olacak. Almanya sinemasının bu yılki başarılı ve ödüllü örneklerini bir araya getirecek seçkide, Matthia Glasner’ın bu yılki Berlin Film Festivali’nden En İyi Senaryo Ödülü ile dönen ve Alman Film Ödülleri’nde En İyi Film seçilen kara komedisi “Ölmek” (Dying), Aslı Özarslan’ın Fatma Aydemir’in Berlin Film Festivali’nin Generation K14plus bölümünde yarışan gençlik draması “Dirsek” (Elbow) ve İran asıllı yönetmen Narges Shahid Kalhor’un Berlin Film Festivali’nin Forum bölümünde gösterilen ve C.I.C.A.E Ödülü ile Caligari Film Ödülü’nü aldığı “Shahid” adlı filmi yer alıyor.

REKLAM ÖZEL GÖSTERİM: KÖKLERE YOLCULUK Festivalin yarışma dışı bir de özel belgesel gösterimi olacak ve Bülent Vardar’ın yönettiği “Köklere Yolculuk” (2024), dünya galasını ilk kez 35. Ankara Film Festivali’nde yapacak. Yönetmenin Kuzey Yunanistan olarak bilinen Selanik, Yenice-i Vardar’da (Giannitsa) doğan ve büyüyen dedesi İbrahim Vardar ile babaannesi Binnaz Vardar’ı odağına aldığı film, ailenin 1912 Balkan Savaşı sonrasında doğdukları topraklardan ayrılmak zorunda kalmaları üzerinden mübadelenin kişisel ve toplumsal etkilerini inceliyor.

Kapanış ve Ödül Töreni 15 Kasım’da 35. Ankara Film Festivali’nin Kapanış ve Ödül Töreni 15 Kasım Cuma akşamı Nefise Karatay’ın sunumuyla Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi Sahnesi’nde gerçekleşecek. Saat 19:00’da Kırmızı Halı ile başlayacak ve 19:30’dan itibaren ödüllerin sunumuna geçilecek gecede, Ulusal Uzun Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması ve Ankara Filmleri Yarışması’nın kazananları belli olacak.