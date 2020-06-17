Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 15 Temmuz Gazilerinden oluşan 20 kişilik gruba müdahale edilmediği ve gözaltı işlemi yapılmadığı vurgulandı.

Açıklamada, "15 Haziran 2020 günü saat 19.30 sıralarında 15 Temmuz Gazilerinden oluşan 20 kişilik bir grup, özlük haklarının düzeltilmesi talebiyle AK Parti Genel Merkezi önüne gelerek beklemeye başlamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın genel merkezden çıkışı esnasında, grubun hareket halindeki konvoya koşarak yönelmesi üzerine şahısların can güvenlikleri de düşünülerek görevlilerimiz tarafından yola çıkmaları önlenmiştir. Görevlilerimiz tarafından gruba yönelik herhangi bir fiziki müdahalede bulunulmadığı gibi gözaltı işlemi de yapılamamıştır" denildi.