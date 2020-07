Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, dün yaptığı toplantıda Türk futbolunda bu sezon ve gelecek sezonları ilgilendiren kritik kararlara imza attı. Buna göre TFF 2. Lig Beyaz Grup'tan lider Yılport Samsunspor, Kırmızı Grup'tan lider Bandırmaspor şampiyon ilan edilirken 2 ile 5. sıralar arasındaki kulüplerin play-off oynaması kararlaştırıldı. Ankara Demirspor, Federasyon'un bu kararının hakkaniyetsiz olduğunu belirten bir açıklama yaptı. Başkent temsilcisinin açıklaması şu şekilde:

"Yaşanan pandemi sürecinden dolayı; TFF 25.06.2020 tarihinde yaptığı toplantı ile TFF 2 Lig maçlarını 18.07.2020 tarihi itibariyle oynatma kararı almıştır. Kulüpler TFF’yi ciddiye alarak çalışmalarını karara göre planlayarak hazırlıklarına başlamışlardır.

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği konuya müdahil olmuş, pandemi riskinin göze alınamayacağı, insan hayatının her türlü değerin üstünde olduğunu belirtmiş, kulis yaparak, toplantılar düzenleyerek TFF üzerinde etkili olmuş ve kararı değiştirmeyi başarmıştır. TFF 30.06.2020 tarihinde “… TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig, ayrıca Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'lerinin oynanmamasına karar vermiştir.” İfadesi ile bir önceki açıklamasından beş gün sonra tekrar karar değiştirmiş bunun üzerine kulüpler TFF’yi yine ciddiye alarak topladıkları futbol takımlarını maç oynanmayacağından dağıtmışlardır. Zira maç oynanmayacak ifadesi haklı olarak play-off maçı oynanmayacak şeklinde anlaşılmaktadır. Yine 2. Ve 3. Lig kulüpler birliğinde karışıklıklar başlamış, liderler şampiyon olsun ancak play-off’la üçüncü takım belirlensin gibi bir önceki iddiası olan insan sağlığı her şeyin üstündedir maç oynanmasın tavrı ile taban tabana zıt bir yaklaşım göstermiş TFF ile görüşmelere başlamıştır.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun 08.07.2020 tarihinde yapmış olduğu toplantı sonunda duyurduğu kararlarda TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı grupta an itibariyle lider olan takımları şampiyon ilan etmiş, ikinci sıra ile beşinci sıra arasında yer alan takımları da 20-28 Temmuz tarihlerinde Antalya’da play-off müsabakaları yapacağını duyurmuştur.

Aynı kararda “2. Lig Beyaz Grup’ta Şanlıurfaspor, Kırmızı Grup’ta Kardemir Karabükspor takımları matematiksel olarak küme düşmüşlerdir” ifadesiyle de her iki gruptan birer takımı “matematiksel” olarak ligde kalma imkanları bulunmadığından ligden düşürüldüğünü belirtmiştir. Ligden düşürürken “matematiksel” kriterini kullanan TFF “mantıksal” olarak ligden düşmüş Niğde Anadolu FK’ya bir jest yapmış ve ligden düşürmemiştir. Oysa Niğde Anadolu FK’nın puanı 17’dir, bu puanın içinde ligden çekilen Elazığspor’u hükmen yendiği için hanesine eklenen 3 puan da vardır. Maç yaparak Niğde Anadolu FK’nın elde etmiş olduğu reel puan 14 dür. Ligde kalması için geçmesi gereken Etimesgut Belediyespor’un puanı ise 28 ve Elazığspor ile de müsabakası bulunduğundan bütün maçlarını kaybetse dahi puanı 31 olacaktır. TFF; 28 Maçta 15 puan toplayamayan Niğde Anadolu FK’nın 6 maçta 15 puan toplayacağını öngörmüş (ki bu maçların içinde play-off ve şampiyonluk şansı olan takımlar da vardır.) ligden düşürmemiştir. Ancak aynı grupta 57 puan toplayan 60 puanlı Bandırma Sporun arkasında 2. Sırada yer alan Ankara Demirspor’u 5 maç oynayıp bir maçı da bay olarak üç puan alacağı müsabakaların sonunda “matematiksel” olarak şampiyon olma şansı görememiş ve bir üst lige çıkarmamıştır.

Ayrıca GNG Kastamonuspor, Tuzlaspor A.Ş’nin de Niğde Anadolu FK için icat edilen “matematiksel” şartlardan çok daha güçlü şekilde Kırmızı Grup’ta şampiyon olma şansı bulunmaktadır.

Pandemi ne TFF’nin ne de kulüplerimizin icat ettiği bir sıkıntıdır. İlkeli yaklaşımlarla sorunlar bir tarafı kayırmadan adilane bir duruşla çözülebilir. İlkeniz insan sağlığı ise ve maçları bu yüzden oynatmayacaksanız bu herkesin saygı duyacağı bir duruştur. Ama insan sağlığını savunup play-off diye maç icat ederseniz ilkesizliğinizi de ilan etmiş olursunuz. Hele bu play-off maçlarını yazın yüksek nem ve sıcaklıkla sokakta yürüyen insanı bunaltan Antalya’da 20-28 Temmuz’da yapacağınızı iddia ederseniz, kararınız da sizler de sorgulanırsınız. “matematiksellik” ise kriteriniz ve pandemi acılarını bir şekilde sarmak niyetiyle Niğde Anadolu FK’ya bir şans veriyorsanız bu takdir edilir. Ancak bu “Matematiksellik” şampiyonluk yarışında emek veren takımları kapsamıyorsa; hele Ankara Demirspor’un bay maçıyla alacağı 3 puan, en önemli iki rakibi ile evinde oynayacağı maçlar, “matematiksel” olarak ligden düşmüş Kardemir Karabükspor ile TFF’ye göre “matematiksel” olarak ligde kalmış sondan ikinci Niğde Anadolu FK ile oynayacağı maçlar göz önüne alınmıyorsa, en hafif ifadeyle art niyetten söz edebiliriz.

Spor dostluktur, spor kardeşliktir, art niyetle, hesapla, kulisle Türk sporu bir yere varamaz. TFF ilkelere göre karar vermelidir. Pandemi sporcu sağlığını insan sağlığını tehdit ediyorsa play-off da oynatılamaz. Niğde Anadolu FK “matematiksel” olarak ligde bırakılıyorsa şampiyonluğun en güçlü adaylarından Ankara Demirspor’da 1. Lige çıkartılmalıdır.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun ilkeli bulamadığımız 8.7.2020 tarihinde aldığı karara itiraz ediyor konuyu hukuki zeminde ele alacağımızı ve ligden çekilme dahil bütün seçenekleri kullanarak hukuksuz ve ilkesiz kararı kabul etmeyeceğimizi bildirmek istiyoruz."