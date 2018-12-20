13 Aralık’ta Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile kılavuz lokomotifin kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 3'ü makinist 9 kişi yaşamını yitirdi, 92 kişi de yaralandı.



Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında, kazada kusurları bulunduğu değerlendirilen makasçı Osman Y., kontrolör Emin Ercan E. ve hareket memuru Sinan Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİRİM AMİRLERİ DE ŞÜPHELİ



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturmanın oldukça geniş kapsamlı yürütülüyor. Bu kapsamda, kazada asli sorumluların yanı sıra ihmali bulunan isimler de tespit ediliyor. Bu kapsamda derinleştirilen soruşturmada, tutuklanan şüphelilerin ifadelerinde de geçen bazı birim amirleri de “görevi ihmal” suçu kapsamında soruşturuluyor.

YHT bölge müdürü ve Ankara YHT Garı’nın üst yönetimin de bu kapsamda “şüpheli” olarak değerlendirildiği ifade ediliyor. Olayın hemen ardından ifadeleri alınan bu isimlerin akıbetinin, kazanın kesin nedenine dair bilirkişi raporlarının gelmesinin ardından netleşeceği öğrenildi.

TCDD’YE SORULAR



Öte yandan, Savcılığın soruşturma kapsamında TCDD Genel Müdürlüğü’ne önemli bir yazı gönderdiği öğrenildi. Söz konusu yazıda, hem kaza hem de tren hattının işleyişine dair önemli sorular yer aldığı öğrenildi. Bu sorulardan bazıları şöyle;



- 09 Aralık 2018 tarihinde uygulanmaya başlanan YHT'lerin kabul ve sevk işlemlerine yönelik emir (insiyatifi makasçıya bırakan emir) hangi mevzuat çerçevesinde gerçekleştirildi?

- Kazanın meydana geldiği hatta sinyalizasyon sistemi bulunuyor muydu? Trenlerle iletişim nasıl sağlanıyordu?

-Makinistlerin hangi hattı kullanması gerekiyordu? Bu konuda bilgileri var mıydı? Bilgilendirilmeleri gerekiyor muydu?

-Nöbetlerde kaç makasçı (tren teşkil memuru) görev yapıyordu?