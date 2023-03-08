Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Ankara

Ankara'daki '8 Mart Yürüyüşü' olaysız bir şekilde sona erdi

Ankara'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaklaşık bin kadın Kızılay'da buluşarak yürüyüş düzenledi. Sloganların atıldığı yürüyüş olaysız şekilde sona erdi

Giriş: 08.03.2023 - 22:45 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara'daki '8 Mart Yürüyüşü' olaysız bir şekilde sona erdi
Ankara'daki '8 Mart Yürüyüşü' olaysız bir şekilde sona erdi
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Sakarya Meydanı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Ankara Kadın Platformu ve 17'nci Feminist Gece Yürüyüşü Örgütlenmesi tarafından yapılan çağrıyla yürüyüş düzenlendi.

Yaklaşık bin kadının katıldığı yürüyüşte 'Depremzede kadınların yanındayız', 'Hak, Hukuk, Adalet' sloganları atılırken, 'Ölümümüze sessiz kalan herkes suçludur', 'Kadınlar vardır' ve 'Yaşamı beraber kuracağız' pankartlarının taşındığı görüldü.

Sakarya Meydanı'nda başlayan yürüyüşün ardından katılımcılar olaysız bir şekilde dağıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Aydın'da 33 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'da 33 düzensiz göçmen yakalandı
Türk arkeolojisine ilişkin kanun Resmi Gazete'de
Türk arkeolojisine ilişkin kanun Resmi Gazete'de
Yabancı uyruklu çift evlerinde ölü bulundu
Yabancı uyruklu çift evlerinde ölü bulundu
'Cin çıkarma' seansı öldürmüştü! Cezalar belli oldu!
'Cin çıkarma' seansı öldürmüştü! Cezalar belli oldu!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.