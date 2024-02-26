Ankara'da yaşlı adam evinde ölü bulundu
Ankara Altındağ'da bir haftadır kendisinden haber alınamayan 62 yaşındaki adam, çatı katındaki evinde ölü bulundu
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir haftadır yakınlarının haber alamadığı Hüseyin Çakmak (62) evinde ölü bulundu.
AA'nın haberine göre; Altındağ ilçesi Kale Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin Çakmak'tan bir haftadır haber alamayan komşuları durumu polise bildirildi.
Polis, 4 katlı apartmanın çatı katında yaşayan Çakmak'ın evinin çaldıkları kapısını açan olmayınca itfaiyeyi çağırdı. İtfaiyenin yardımıyla kapı açıldı. Eve giren ekipler, yalnız yaşayan Çakmak'ın cansız bedenini buldu.
Hüseyin Çakmak'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.